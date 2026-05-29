SPS: anfitrión

Del 1 al 3 de junio, nuestra ciudad será la sede del III Foro Iberoamericano de Turismo de Reuniones, con el lema “Tecnología y Desarrollo: Inteligencia que potencia territorios”, ocasión propicia para reflexionar respecto a esta actividad, que además de ser generadora de empleos y divisas brinda a los visitantes las bellezas y atractivos que ofrece nuestro país, tanto los naturales como los construidos por nuestros ancestros a lo largo del tiempo, así como las distintas facilidades esperadas, incluyendo las de comunicación instantánea con el exterior, traducción simultánea, conexiones aéreas. Siendo como es una actividad humana, la meta debe ser siempre alcanzar niveles óptimos de facilidades, tanto en infraestructura como en alojamiento.

El crear una cultura hospitalaria entre la población, en sus distintos niveles y edades, resulta ser un requisito fundamental a efecto de que los visitantes, sean nacionales o extranjeros, lleven consigo un óptimo grado de satisfacción al retornar a sus lugares de origen, con la intención de eventualmente retornar y completar lo visto y disfrutado durante su estadía inicial.

De por medio está la imagen y el prestigio de la nación a escala regional y mundial. Debemos reconocer que aún hace falta mucho para tal propósito, que debe estar complementado con un ambiente de seguridad de las personas y sus bienes, a fin de que sus desplazamientos a lo largo y ancho de Honduras estén totalmente exentos de temores.

La permanente reforestación contribuye a un medio ambiente propicio para permanecer al aire libre en clima fresco. La recolección de desechos ayuda a evitar acumulación de basura tanto en las carreteras como en los centros urbanos, evitando enfermedades transmitidas por insectos y roedores.

Estos y muchos otros aspectos resultan esenciales para contar con una industria turística competitiva que aspira a perfeccionarse con la meta de incrementar el número de turistas que nos visitan. Contamos tanto con una diversidad étnica como con culturas plurales, que significa somos un especial atractivo para quienes nos honran con su presencia.

Nuestra ciudad fue escogida para tan importante evento en razón de contar tanto con ubicación geográfica estratégica, conectividad aérea como una adecuada infraestructura hotelera, requisitos fundamentales para realizar congresos y convenciones internacionales, ventajas muy tomadas en cuenta al momento de escoger la ciudad sede.

La reciente experiencia al ser sede de los países miembros de la Organización Internacional del Café fue beneficiosa desde todo punto de vista. Esta nueva oportunidad debe ser de igual o superior calidad en todos sus aspectos, para lo cual los sectores público, privado y académico deben de manera coordinada planificar los múltiples detalles que garanticen el éxito total.

Entre las delegaciones presentes estarán la española, mexicana, guatemalteca, brasileña, costarricense, dominicana, cuyos respectivos países sobresalen por su liderazgo en el sector turístico. Mucho podemos aprender de sus respectivas experiencias acumuladas durante décadas.

Todos los participantes sean bienvenidos a este centro urbano, el de mayor crecimiento en el área centroamericana.

Que al retornar a sus países lleven consigo las mejores impresiones de Honduras y nuestro pueblo.