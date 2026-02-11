Positivo encuentro entre empresarios y diputados

Los veinte legisladores que representan en el Congreso Nacional a los habitantes del departamento de Cortés, el que genera más ingresos al fisco en razón de ser el dínamo y punto focal de la economía nacional en razón de su base productiva, recién han sostenido una segunda valiosa reunión con los hombres y mujeres de negocios aglutinados en la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), todos y todas compenetrados del necesario fortalecimiento tanto para la población como para la generación de riqueza compartida entre el capital y el trabajo, que se filtra hacia los distintos sectores departamentales, regionales y nacionales.

Diversas problemáticas y proyectos se plantearon, entre ellos, la rehabilitación de la red vial y de las instalaciones portuarias, la construcción de la represa El Tablón para el control de inundaciones anuales que ponen al desnudo la vulnerabilidad ambiental del valle de Sula, la generación de inversiones frescas -locales y extranjeras-, lo que requiere de estímulos diversos tales como la amnistía aduanera, la aprobación de la Ley de Empleo Parcial, sin olvidar el combate directo y permanente contra la corrupción, impunidad, delincuencia, que genera pobreza colectiva y desalienta a potenciales inversionistas, que optan por trasladar sus capitales a naciones que garantizan seguridad jurídica para las personas y sus bienes, además de un sistema energético y de comunicaciones ininterrumpido por cortes y fallas frecuentes.

Tal como lo recordó el presidente de la CCIC: “Queremos una Honduras donde las inversiones sean bienvenidas y se pueda generar empleo y riqueza. Esto es lo que necesita el hondureño: mejorar su calidad de vida sin tener que emigrar de forma irregular”.

El creciente número de compatriotas retornados a su país representa un capital social que debe ser aprovechado: traen consigo destrezas y habilidades adquiridas durante su permanencia en el exterior. Quienes deseen crear micro y pequeñas empresas deben recibir acceso a crédito en condiciones favorables que constituya un apalancamiento que les permita la eventual independencia económica para ellos(as) y sus familias.

Resulta altamente positivo el diálogo y cambio de impresiones entre el sector empresarial local y los representantes del pueblo, lo que posibilita el poder coordinar esfuerzos e iniciativas atinentes a cada uno de ambos sectores. Tales intercambios deben tener carácter periódico y no esporádico. Han dado un hermoso ejemplo de convergencia que puede y debe ser reproducido por otros departamentos de nuestro país.