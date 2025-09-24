El valor de la confianza

Así se designa el estudio Reputación en Centroamérica 2025, que consultó a unas 5,000 personas, entre líderes empresariales, tomadores de decisión, público en general, revelando que el sector empresarial hondureño se posiciona como el de mayor confianza conductual, afectiva, cognitiva, social y tecnológica, entre nuestros compatriotas.

Se trata, sin duda, de un reconocimiento y estímulo para las mujeres y hombres que optan por crear sus propias empresas, sean pequeñas, medianas o grandes, en el proceso arriesgando su inversión, dedicadas a uno o varios rubros comerciales, industriales y de servicios, generando puestos de trabajo bajo el principio de igualdad de oportunidades para ambos sexos, capacitando y estimulando a la fuerza laboral, implementando innovaciones gerenciales y tecnológicas, forjando alianzas estratégicas con colegas nacionales y extranjeros, explorando nuevos mercados compradores, con ello contribuyendo a impulsar el crecimiento económico del país, la estructura productiva y la dinamización socioeconómica de nuestra nación.

Lo que el sector requiere del sector público no son prebendas ni privilegios especiales y selectivos, como ocurrió en el pasado, sí un marco legal transparente que garantice estabilidad, que no esté sujeto a súbitas modificaciones jurídicas ni interpretaciones antojadizas.

Igualmente, la dotación de servicios públicos: energía eléctrica garantizada las 24 horas del día, instalaciones portuarias eficientes y modernas, carreteras en óptimo estado de mantenimiento, simplificación de trámites burocráticos, eliminando actos de corrupción en la tramitación de licencias y permisos de operación de nuevos negocios, garantizando la seguridad de las personas y sus bienes con respeto y protección a la propiedad privada, libre de acosos, discriminaciones y extorsiones, con un sistema judicial libre de influencias y presiones, que imparte justicia de manera imparcial, dando a cada quien lo que en derecho le corresponde.

Nuestros empresarios cada vez asumen con mayor amplitud y cobertura la responsabilidad social para con la comunidad local y nacional, apoyando de diversas maneras el crecimiento y desarrollo humano, en educación, concediendo becas, materiales didácticos para la enseñanza-aprendizaje, forjando la conciencia ambientalista, inculcando principios cívicos y éticos, todo lo cual le ha otorgado mayores niveles de respaldo, respeto y credibilidad entre la población, que compromete cada vez más a la empresa privada hondureña a desempeñarse de manera solidaria y transparente con su pueblo, ofreciendo productos y servicios de calidad garantizada.