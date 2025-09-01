Corrupción y ONG´s

El fundar organizaciones no gubernamentales se ha convertido en un lucrativo modus vivendi, mediante el cual, pretextando proyecciones de carácter social comunitario utilizando generalmente fondos estatales, personas inescrupulosas organizadas en redes con conexiones e influencias con funcionarios gubernamentales, drenan cantidades millonarias que van a engrosar sus cuentas bancarias, o bien, las mismas son utilizadas con propósitos político partidarios.

Tal tendencia se ha incrementado a partir del golpe de Estado de 2009 hasta el presente. El presidente del Congreso Nacional, abusando de las atribuciones consignadas en la Ley Orgánica y Reglamento, creo el Fondo Departamental durante la administración Hernández, mediante el cual, con la activa participación de diputados y diputados, se desviaron fondos del Poder Legislativo hacia fines particulares, en el proceso generando fortunas para los y las participantes, que procedían al lavado de activos para impedir el rastreo de tales sumas, así convenientemente “blindadas”. Esto es, protegiendo a los y las corruptas de ser públicamente expuestos.

El partido Libre, durante la campaña electoral en la que fue favorecida por la ciudadanía, con la esperanza que se pondría un alto definitivo a tal saqueo, prometió eliminar el Fondo Departamental. Una vez en el poder, solamente cambio el nombre, hoy llamado Fondo de Administración Solidaria, canal utilizado por distintos legisladores, casi todos afiliados a Libre, para continuar impunemente con tal práctica lesiva al interés nacional al aumentar los niveles de corrupción, pobreza, inseguridad y migración.

En estas maniobras destaca la diputada por Copán, Isis Cuéllar, quien pese a revelarse el trasfondo de las supuestas ayudas sociales a distintos municipios, para propósitos político partidarios, habiendo sido públicamente denunciada por elementos honestos de su departamento, y habérsele pedido la renuncia por la candidata del oficialismo Rixi Moncada, prosigue activa y públicamente con su quehacer, cierta que cuenta con poderosos protectores, sin ser investigada por el Ministerio Público, pese a las crecientes evidencias documentales que la comprometen directa e indiscutiblemente al igual que al ex ministro Cardona, titular de Sedesol y al Secretario de Estado de Gobernación y Justicia.

Gracias a la labor conjunta de la Unidad de Investigación de Diario La Prensa y El Heraldo Plus, se ha logrado exponer públicamente los entre telones de este sórdido y repudiable ejemplo de alta corrupción en los más altos niveles del actual gobierno, que no se da por aludido.

Continuaremos indeclinablemente revelando más detalles de esta conspiración, que no puede ni debe quedar en la impunidad, como ha sido la norma y no la excepción a lo largo de nuestra historia.