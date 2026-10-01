Alzas en los precios de los combustibles

El impacto del alza en los precios de los combustibles está afectando a las y los compatriotas de distintas maneras: incrementos en el costo de la canasta básica, en el transporte y los fletes, y en la compra de bienes importados, como consecuencia directa del prolongado conflicto bélico que enfrenta a Irán y sus aliados con la superpotencia, cuyos participantes han subordinado la diplomacia a opciones guerreristas que no inclinan la balanza a favor de ninguno de ellos, de modo que pueda declararse victorioso.

Ello ya ha generado protestas tanto en la zona norte como en la región central del país, lo que ha motivado al titular del Poder Ejecutivo, conjuntamente con el presidente del Congreso Nacional, a buscar concertaciones que incluyan a la empresa privada: Cohep, sectores productivos, importadores y distribuidores de los derivados del petróleo y propietarios de estaciones de servicio, a efecto de debatir posibles cursos de acción, adicionales a la medida ya vigente: la absorción del 70 % de las alzas semanales en la gasolina regular y diésel, al igual que el subsidio al cilindro de gas licuado propano de 25 libras.

También los colegios profesionales y la academia deben estar presentes para aportar ideas factibles y de inmediata aplicación para poder remontar, con posibilidades de éxito, la problemática actual, compleja en extremo.

Entre todos y todas es posible y factible alcanzar, cuando menos, paliativos temporales, de corto plazo, incluyendo la revisión de los impuestos aplicados a los combustibles, fuente importante de ingresos para el Gobierno central.

Una espiral inflacionaria está ya elevando el costo de vida de la población, de por sí precario para las mayorías que a diario luchan por la mera subsistencia, apelando a distintas estrategias para sobrellevar su existencia.

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Cualquier medida de presión debe excluir la toma de carreteras, así como el paro del servicio de transporte, sea de pasajeros o de carga.

Y los políticos, si actúan en función del bien público, no deben manipular la actual coyuntura de descontento para aprovecharse y exaltar los ánimos. Estarían jugando con fuego y pueden resultar quemados por oportunistas y demagogos.

El depender en exceso del petróleo y sus derivados requiere priorizar fuentes energéticas alternas, incluyendo la solar y la eólica.

Inserta Honduras en la zona tropical; no estamos aprovechando al máximo tal ubicación geográfica y continuamos dependiendo en sumo grado de la importación del “oro negro”, dejando al desnudo el alto grado de vulnerabilidad y dependencia de las naciones que no poseen yacimientos petrolíferos, por demás contaminantes del medio ambiente y susceptibles de distintos tipos de accidentes, tanto en tierra como en el mar.

Ha sido muy oportuno el acercamiento entre el sector público y el privado, ya que mediante el diálogo se puede lograr la adopción de medidas que buscan aliviar, en el corto plazo, la condición de emergencia que enfrentamos, que requiere flexibilidad, realismo y voluntad política.

En el curso de los próximos días se sabrá el resultado de las mesas técnicas que reúnen al Gobierno y a empresarios.

Ambos deben aportar cuotas de sacrificio, pensando y actuando en pro de la colectividad y la estabilidad -indispensable para la generación de inversiones locales y foráneas-.

No es la primera vez que nuestra nación enfrenta distintos tipos de crisis, tanto provocadas por la naturaleza como por el hombre, y mediante la unidad ha logrado remontarlas.

La actual no debe ser la excepción, siempre y cuando priven el consenso, el desprendimiento y la buena voluntad.