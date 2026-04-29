¡Virtudes del trabajo!

“Si amas lo que haces, nunca será un trabajo”: Confucio.

El trabajo, en su profundidad, puede asumirse como sinónimo de actividad, y lo más determinante puede ser llamado ocupación. El hombre expresa en su trabajo una forma de manifestar el ser dueño de la naturaleza; pero, para ello, se debe ser dueño de sí mismo.

Es el hombre que no se motiva ni se desmotiva por los incentivos o desaciertos del ambiente que lo rodea; esto lo hace virtuoso. Es allí donde la relevancia del trabajo deja de ser ardua cuando se adquiere la virtud, el hábito, la seguridad, la facilidad, la confianza y, sobre todo, una preparación intelectual y científica, bien llamadas por Aristóteles.

Las llamadas virtudes naturales, como la sencillez, la laboriosidad, la responsabilidad y la cordialidad, las cuales, para muchos, no son virtudes, ya que surgen por los poros cuando existe el entendimiento crítico de la importancia del trabajo. Los griegos mencionan virtudes morales en el trabajo como la prudencia, justicia, fortaleza y templanza.

Es una realidad que la historia nos ha mostrado muchos alcaldes, generales y reyes que, siendo personas moralmente excelentes, fueron, sin embargo, pésimos gobernantes; lo mismo ocurre en el caso contrario, ya que el bien temporal siempre será subordinado al bien eterno. La virtud moral no es tal si no se trata de una determinación voluntaria. Maquiavelo aconseja al príncipe no solo que sea un buen técnico del gobierno, sino que se muestre afable, tenaz y digno. No comprendió Maquiavelo que solo se puede ser un hombre virtuoso si lo que intenta es el bien eterno.

El trabajo ennoblece al hombre siempre que sus impulsos sean de una intención moral, y esto lo ennoblece más como hombre o mujer que trabaja. “Por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo, porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil” 1 Corintios 15:58 (RVR60).