Desde 1931 hasta 1990, el cambio fue de un dólar por dos lempiras, pero en marzo de ese mismo año subió a cuatro lempiras por dólar y, desde esa fecha, continuó la devaluación, siendo presidente del país Rafael Leonardo Callejas Romero, presidente del Congreso Nacional Rodolfo Irías Navas y presidente del Banco Central Ricardo Maduro Joest.

Durante los siguientes gobiernos del Partido Nacional y del Partido Liberal, el dólar continuó aumentando su valor y el lempira devaluándose, hasta llegar a tal extremo que las monedas perdieron su valor de compra y solamente quedaron para ser utilizadas para dar cambio. El centavo y la ficha de dos centavos desaparecieron hace más de dos décadas.

El 29 de diciembre de 1997 entró en circulación el billete de 500 lempiras en Honduras, con la efigie de Ramón Rosa, siendo presidente de la República Carlos Roberto Reina Idiáquez, presidente del Congreso Nacional Carlos Flores Facussé y presidente del Banco Central de Honduras Hugo Noé Pino. El cambio estaba aproximadamente en 13 lempiras por dólar.

Ante el lempira devaluado, aparece la emisión del billete de 200 lempiras el 1 de septiembre de 2021, en conmemoración del 200 aniversario de la supuesta independencia de Honduras. En ese momento eran presidente del país Juan Orlando Hernández, presidente del Congreso Nacional Mauricio Oliva y presidente del Banco Central Wilfredo Cerrato. El cambio estaba en un dólar por 24.27 lempiras.

Actualmente, en 2026, con el presidente de la República Nasry Asfura, el presidente del Congreso Nacional Tomás Zambrano y el presidente del Banco Central Roberto Lagos, el cambio está en 27 lempiras por dólar.

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La urgencia de que el Banco Central emita el billete de 1,000 lempiras es una necesidad de acuerdo con la realidad del valor de la moneda y del poder adquisitivo en un país llamado Honduras.