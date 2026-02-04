Un pueblo que vuelve a encontrarse

Hay fechas que no se celebran, se habitan. El aniversario del hallazgo de nuestra Señora de Suyapa, patrona de Honduras, es una de ellas. No es solo memoria devocional: es un espejo profundo. Cada 3 de febrero el país se mira a sí mismo, con sus heridas abiertas y con una fe que no se ha extinguido, y vuelve a preguntarse quién es y hacia dónde quiere caminar como nación. Doscientos setenta y nueve años después de aquel encuentro nocturno y humilde, una pequeña imagen encontrada por manos sencillas sigue proclamando una verdad esencial: lo más grande de nuestra historia ha nacido siempre de lo pequeño.

En un país acostumbrado a medir la esperanza por el tamaño del poder, la devoción a la Morenita de El Piligüín recuerda que Dios suele elegir los márgenes para sostener el centro y renovar el alma colectiva. Este año algo distinto se respiró en Tegucigalpa. No fue solo multitud ni costumbre heredada. Fue desborde. Un pueblo entero caminando, orando, cantando, llorando, agradeciendo. Jóvenes y ancianos, familias completas, personas cansadas de promesas, pero no cansadas de creer. Allí donde muchos ya no confían en casi nada, aún confían en Dios, y en su Madre, y por eso acuden a ese lugar sagrado que los reúne y los nombra como hijos.

En una Honduras fragmentada por la desconfianza, el desencanto social y la polarización, la Madre común sigue cumpliendo una misión silenciosa y poderosa: reunir sin preguntar. Bajo su mirada no hay etiquetas ideológicas ni banderas partidarias. Solo un pueblo que vuelve a reconocerse hermano. Y ese gesto, hoy, tiene una fuerza profundamente sanadora. La fe que se desbordó este año no fue folclor ni evasión. Fue lenguaje espiritual, fue clamor, fue conciencia. Fue el pueblo diciendo, sin discursos ni consignas, que todavía cree en algo más grande que el miedo y más fuerte que la resignación. Por eso no es casual que, en este contexto, la Iglesia haya lanzado a nivel nacional la Santa Misión 2026: no como estrategia, sino como envío; no como campaña, sino como conversión pastoral.

Esta devoción mariana no niega la dureza de la realidad nacional; la atraviesa. No promete soluciones rápidas, pero recuerda algo decisivo: un país no se reconstruye solo con leyes, sino con corazones reconciliados. Desde esa certeza, la misión busca volver a las casas, a las comunidades, a las periferias humanas donde la esperanza parece agotarse. Celebrar este aniversario no es mirar al pasado con nostalgia, sino mirar el futuro con responsabilidad espiritual. Bajo su amparo caben nuestras preguntas, nuestras contradicciones y nuestros sueños colectivos. Honduras no necesita más discursos grandilocuentes ni promesas vacías; necesita volver a encontrarse consigo misma.

Y quizá ahí esté la lección más honda: mientras este pueblo siga caminando junto a su Madre, mientras conserve la capacidad de arrodillarse con humildad y levantarse con esperanza, no todo está perdido. Porque cuando una nación todavía ora unida, es capaz de renacer.