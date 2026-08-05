¡Un país que no se rinde!

“El futuro depende de lo que hagas hoy”: Mahatma Gandhi.

Científicamente comprobado, se cree que, por sí sola, la realidad no cambia; pero una convicción de creencia acompañada de acción humana aumenta la perseverancia, la resiliencia y la probabilidad de alcanzar cambios positivos. Según el psicólogo Albert Bandura, se demostró que las personas que creen pueden superar desafíos, buscar soluciones y obtener mejores resultados.

Cuando se cree y se establece un plan estratégico, las capacidades pueden desarrollarse y se afrontan mejor los errores; toda esperanza combina metas, motivación y la capacidad de encontrar caminos para alcanzarlas, lo que favorece el bienestar y el logro de objetivos.

Es el tiempo de encontrar ciudadanos comprometidos, llenos de conocimiento y entendimiento espiritual para poder avanzar, que todo ciudadano pueda decir: “Creemos para cambiar y actuamos para avanzar”.

“Mi mandato es: ¡Sé fuerte y valiente! No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo dondequiera que vayas”. Josué 1:9 (NTV).

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Las prioridades realistas, las instrucciones técnicas y profesionales pueden ser herramientas para alejar la corrupción, las instituciones débiles, la desigualdad, la pobreza y la inseguridad.

“El precio de desentenderse de la política es ser gobernado por los peores hombres”: Platón.

Tenemos ejemplos dignos de imitar en el ámbito natural: Singapur era un país pequeño, con pocos recursos naturales, desempleo, viviendas precarias y muchas presiones sociales; pero los líderes creyeron y se convencieron de una visión de construir un país basado en educación, disciplina, fortalecimiento de instituciones y el desarrollo económico.

Esto no sucedió de la noche a la mañana, pero con el tiempo sí lo lograron. Hoy es una nación de gran importancia, ya que su futuro lo acompañaron el trabajo, la planificación y la participación ciudadana.

Es el tiempo para que la nación evidencie ese progreso.

Aunque este avance depende de decisiones acertadas y del compromiso de ciudadanos y gobernantes, sigamos avanzando.