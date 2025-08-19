Un diccionario geográfico fundamental

La geografía es una de las disciplinas más fascinantes para mí. Amo los mapas y los estudio con mucha detención. En Honduras, la geografía comenzó a estudiarse por los capitanes exploradores y conquistadores, algunos se hicieron acompañar de geógrafos que elaboraron los primeros mapas rudimentarios, compilados en su mayoría en un hermoso libro elaborado por el investigador norteamericano William V. Davidson (Atlas de mapas históricos de Honduras), amante de Honduras. El más antiguo mapa en el que aparece Honduras está fechado en 1511 y es una carta geográfica del mar Caribe ejecutado por Andrea Morales y cuyo original se encuentra en la New Berry Library de Chicago, y el más reciente, en el libro de Davidson, es un mapa de Honduras elaborado en tuno, en La Mosquitia, fechado en 2002, que pertenece al Dr. Davidson. El primer mapa de la historia republicana lo elaboró el Dr. Jesús Aguilar Paz, quien recorrió todo el territorio nacional con herramientas muy primitivas como una brújula y una cadena.

En 1926, por iniciativa de don Esteban Guardiola y del profesor Miguel Morazán, se funda la Sociedad Hondureña de Geografía e Historia, institución que juega un papel importante en el estudio de la geografía nacional con sus publicaciones trascendentales en la revista de la Biblioteca y el Archivo Nacionales, que era su vocero. La Sociedad posteriormente se transforma en Academia y su revista pasa a llamarse Revista de la Academia Hondureña de Geografía e Historia que, igualmente ha hecho importantes aportes al estudio geográfico de Honduras. Estas revistas son un verdadero monumento nacional. La colección que estaba en la biblioteca de la escuela Esteban Guardiola de La Lima la quemaron, ya que eran libros viejos, me confesó la directora.

Los más destacados libros de geografía de Honduras son los siguientes: Atlas Geográfico de Honduras de Ediciones Ramsés: Geografía de Honduras, de Noé Pineda Portillo; Geografía de Honduras, por Eduardo Martínez López. El Atlas Geográfico de Honduras de Ediciones Ramsés es un manual de gran utilidad para los estudiantes, principalmente de la secundaria por la importante información que proporciona. La geografía de Honduras es quizá el más completo trabajo geográfico del país. Su autor ha hecho varias ediciones con el respaldo editorial de la Escuela Superior del Profesorado Francisco Morazán, que más tarde se convirtió en la UPNFM. Pineda Portillo es un profesor especializado en geografía. La Geografía de Honduras, publicada en 1919, por Eduardo Martínez López, quizá sea la más vieja geografía de Honduras y fue, por mucho tiempo, un útil instrumento en las escuelas y los colegios de Honduras. Está digitalizada por la Biblioteca Cervantes de España. Ahora, el geógrafo Fredys Mateo Aguilar Herrera, con larga experiencia docente, nos viene a entregar su Diccionario ilustrado de términos geográficos elementales, una obra esencial para los estudiantes de Geografía y los aficionados a esta ciencia a nivel nacional e internacional. La obra está muy bien diagramada e impresa, con un formato inusual; pero que le permite presentar de manera horizontal las fotografías y utilizar letra suficientemente grande para su mejor lectura. En su elaboración, nos cuenta, contó con la colaboración de importantes geógrafos hondureños: Pablo César Díaz, Ramón Antonio Rivera y Noé Pineda Portillo. Está estructurado, como cualquier diccionario, con múltiples entradas y con caracterizaciones morfológicas de los vocablos incluidos en el listado alfabético. Además, cada entrada se ejemplifica con aspectos geográficos nacionales, cuando es el caso. Además, está profusamente ilustrado, y el autor, supongo yo que pensando en los jóvenes estudiantes de la educación secundaria, describe cada término con un lenguaje claro y preciso que se acompaña generalmente, lo repito, de ejemplos correspondientes a la geografía nacional. La Academia Hondureña de Geografía e Historia, que el otro año cumplirá 100 años de importante trabajo de investigación y divulgación y que indudablemente es una institución emérita, ha presentado esta trascendental obra y se siente orgullosa de ofrecerla a la juventud hondureña, pues es un aporte invaluable a la bibliografía nacional.

El orgullo se engrandece al máximo porque Fredys Mateo Aguilar Herrera es miembro de la Academia Hondureña de Geografía e Historia. La obra está ahora a disposición de estudiantes, investigadores, maestros y el público en general porque cualquiera que la utilice encontrará en ella una fascinante información y una gran cantidad de términos que son casi totalmente desconocidos por el público en general y más bien se sitúan en el vocabulario especializado de la geografía. Nuestros parabienes a nuestro compañero académico Fredys Mateo Aguilar Herrera por este trascendental aporte a la bibliografía nacional.