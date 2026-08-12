¡Tierra de leones!

Se celebra el Día del León; el león, llamado científicamente Panthera leo, pertenece al reino animal, es uno de los grandes felinos del planeta, junto con el tigre, jaguar y leopardo de las nieves.

La importancia del león es mantener el equilibrio de los ecosistemas. Cuando ellos cazan cebras, y ñus, contribuyen a regular sus poblaciones y evitan que determinadas especies consuman excesivamente la vegetación. Es por ello que la función del león es una función ecológica importante.

El león posee la fuerza resultado de su musculatura; él trabaja en equipo y es uno de los pocos grandes felinos que viven en manadas, la cooperación de las hembras, las cuales cazan y ayudan a criar sus crías, y la comunicación, ya que utilizan sus rugidos, sonidos, expresiones corporales, olores y contacto físico.

La territorialidad que protege y marca su territorio, la adaptación que puede vivir en diferentes ambientes de África y en una pequeña población de Asia.

Necesitamos un liderazgo que, en lo natural, busca el poder, pero el liderazgo espiritual es el que sirve, pero con autoridad y bajo autoridad; necesitamos líderes que tengan determinación y den una imagen de seguridad.

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“El león, fuerte entre todos los animales, que no vuelve atrás por nada”. Proverbios 30:30. RVR60.

Hoy en día se necesita liderazgo en gobierno, iglesias y cualquier empresa nacional o corporación internacional que no se quiebre, que no cambie por las presiones que tiene en la vida: justicia, aunque sea difícil; integridad, aunque eso tenga un costo; decisiones pensando en generaciones futuras y protección a los más vulnerables. “El justo está confiado como un león”.

La cooperación científica de una manada de leones funciona mediante la cooperación social, especialmente en defensa de su territorio. Es un llamado para aprender a trabajar en equipo. La iglesia opera con pastor, líderes, familias, servidores y diferentes dones.

En toda institución, nadie impone sus valores; se respeta la visión, misión y los principios que una casa espiritual o empresa tiene.