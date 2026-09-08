Su majestad la licha

Esta es la temporada en que el paisaje de la franja atlántica de Honduras se viste de rojo y amarillo por la producción de rambutanes o lichas hawaianas que conquistan tanto los mercados locales como internacionales por su sabor dulce y refrescante.

Su cultivo se ha convertido en una importante fuente de ingresos para muchas familias campesinas en el norte de Honduras.

La licha, en sus variedades roja y amarilla, encontró en Honduras un espacio ideal para crecer gracias al clima tropical y a los suelos fértiles de nuestro territorio.

En honor a esta exótica fruta, se llevará a cabo el Primer Festival de la Licha en la comunidad de Jilamito, municipio de Arizona, del 8 al 11 de octubre.

El evento nace con el propósito de promover el cultivo de la emblemática fruta e impulsar su producción, comercialización y valor agregado como parte del desarrollo económico local. Asimismo, busca motivar al productor y posicionar a Jilamito como un destino de turismo rural, destacando su riqueza agrícola, cultural y ambiental, según ha informado el coordinador del festival, Octavio Martínez.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Hay que tomar en cuenta que su creciente popularidad también impulsa el turismo rural, pues muchos visitantes disfrutan de conocer las plantaciones y degustar la fruta recién recolectada.

Este fruto se distingue por su cáscara de color rojo o amarillo, recubierta de suaves espinas que, lejos de ser peligrosas, le dan un aspecto peculiar y atractivo. Al abrirlo, revela una pulpa blanca, jugosa y traslúcida que envuelve una semilla en su interior.

Las distintas formas de aprovechar sus bondades gastronómicas también serán expuestas en el referido festival, que tendrá su epicentro en un balneario de aguas termales de Jilamito.

El cultivo del rambután requiere cuidados especiales: suelo bien drenado, riego abundante y exposición solar adecuada. Por ello, es importante proteger a los productores de la voracidad de los intermediarios, que muchas veces no valoran el esfuerzo del agricultor, como sucede también en otros cultivos.