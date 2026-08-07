Hoy en día, las fábulas de Esopo siguen siendo tan actuales como cuando las escribió en la vieja Grecia.

¿Recuerda usted la gallina de los huevos de oro? Un granjero pobre descubre un huevo de oro en el nido de su única gallina. Duda en un principio. Pero para su sorpresa, al día siguiente, y cada día posterior, aparece en el nido un nuevo huevo de oro. El granjero se convierte en un hombre rico.

Pero la riqueza lo vuelve codicioso e impaciente. Ahora le parece desesperante esperar por solamente un huevo al día, así que decide abrir la gallina y sacar todos de una vez. Así el necio granjero mata la gallina y se da cuenta de que no hay nada en su interior.

Se le han dado mil y una interpretaciones a esta fábula. Creo que la mejor de ellas, a mi juicio, es aquella que la utiliza para ilustrar que, para ser realmente efectivo, necesitamos tanto el oro como la gallina que lo produce.

Es importante conservar lo que en inglés se llama Production Capability, es decir, la capacidad de producir.

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Por ejemplo, si usted tiene un automóvil, no solo necesita que lo transporte día a día (los huevos de oro), sino darle el mantenimiento necesario para que esté en capacidad de continuar transportándole (la gallina).

Quien no lo entiende así, y se niega a darle mantenimiento, encontrará que un buen día el auto falla y lo deja botado. Faltó la “capacidad de producir”, transporte continuo.

Y lo mismo ocurre con nuestra salud. Puede alguien abusar del momento (huevos de oro). Pero el uso de alcohol y hasta drogas, encuentra que un día su salud (la gallina) desapareció.

También ocurre en nuestras finanzas personales: utilizar la tarjeta de crédito sobregirándose; quizá disfruta el momento, pero quizá pronto tendrá problemas y hasta perderá su crédito.

Gastó los huevos, pero descuartizó la gallina. Arruinó su “capacidad de producir”. Hasta que pueda solventar ese problema.

Adquirir conocimientos, desarrollar habilidades, cuidar nuestras actitudes. Eso es cuidar la gallina para que siga poniendo esos huevos de oro. No hacerlo suele ser suicida.

LO NEGATIVO: No dar importancia a mejorar nuestra “capacidad de producir”.

LO POSITIVO: Recordar siempre que necesitamos tanto el oro, como la gallina que lo produce.