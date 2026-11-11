Síntomas claros de soberbia

No es que me guste hablar de vicios; prefiero hacerlo de virtudes. Pero, como los seres humanos tendemos tanto a cultivar hábitos éticos como antiéticos, pienso que es bueno permanecer en guardia, porque los vicios, y la soberbia en particular, suelen ser taimados; se comportan como auténticos camaleones y son capaces de aparentar lo que no son.

Lo que nos queda es reconocer tanto las virtudes como los vicios y poner el mayor empeño posible en cultivar las primeras y desterrar, desde la raíz, los segundos, antes de que arraiguen de tal manera que resulte sumamente difícil deshacerse de ellos.

Y para reconocer algunos de los síntomas que puede presentar la soberbia, quiero mencionar dos de ellos, para que quedemos todos advertidos. El primero es la hipersensibilidad. Como el soberbio tiene la “certeza” de llevar siempre la razón y nunca equivocarse, cuando se le hace ver que anda equivocado suele sufrir mucho. Así, aparece otra manifestación de la soberbia, que es el victimismo.

Cuando una persona se cree el centro de atención y se considera el sol de todos los planetas, saber que ha cometido un error le resulta doloroso. Entonces, sufre un desajuste interior que se manifiesta como resentimiento, como sensación de falta de consideración por parte de los demás.

Y al hipersensible hay que tratarlo “con pinzas”, con guantes de seda, lo que exige de los demás un particular esfuerzo para evitar ofenderlo o hacerlo “sentir mal”. Como ven, los vicios no solo dañan a quienes los padecen, sino que contaminan el aire que los demás respiramos.

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El segundo síntoma puede ser más notable, y hablo de la vanidad. Ya hace tiempo escribí, a partir de una idea que escuché a alguien más, que la vanidad es la hija ridícula de la soberbia. Y quiero insistir en ese sentido.

La soberbia no solo se manifiesta en la prepotencia, en la “superioridad intelectual”, en andar siempre sobrado por el mundo. También se hace notable en esa actitud que busca el aplauso permanente, los elogios continuos a unas cualidades verdaderas o supuestas.

En fin, nadie está exento de caer en un vicio.

El mayor problema es no reconocerlo. Dicen que cuando uno se sabe enfermo y busca cómo recuperar la salud, ya está en camino de lograrlo. Y como los vicios no dejan de ser enfermedades de la personalidad, del alma, dirían los mayores, también hay que procurar identificarlos para buscarles remedio.