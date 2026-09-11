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Cortes de energía el 11 de septiembre: consulte el listado
hace 2 min
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Sequías y sobrecarga en las mujeres hondureñas
Crisis hídrica en Honduras afecta la economía, la seguridad alimentaria y profundiza la desigualdad de género al aumentar la carga de trabajo de las mujeres
Nancy Karina Ochoa
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Actualizado: 11 de septiembre de 2026 a las 00:00
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Nancy Karina Ochoa
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Nancy Karina Ochoa
Nancy Karina Ochoa
Columnista/economista
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