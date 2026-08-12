Relación internacional provechosa

La tendencia actual en el manejo de las relaciones internacionales es diversificarlas para ampliar el espectro de los compradores de las exportaciones y los suplidores de los artículos que necesitamos, de tal manera que podamos obtener cooperación sin condiciones impositivas y mejor calidad y precios consecuentes con la economía ciudadana.

Cuando un país establece relaciones diplomáticas con otro es porque, tras los análisis rigurosos, ha concluido que tal relación conviene a los intereses políticos, económicos y de seguridad de ambas naciones.

En la actual realidad mundial, sabemos que hay países que actúan como superpotencias por su gran desarrollo económico, industrial, militar y cultural y que, para poder conservar su estatus, necesitan someter a sus designios a otros Estados. Otros tienen niveles aceptables de vida para sus ciudadanos y otros son los países pobres, dependientes, sometidos a presiones externas, no siempre con capacidad de enfrentarlas y que les impiden decidir su camino hacia el desarrollo.

Honduras es un país pobre. Por eso son importantes sus relaciones diplomáticas enfocadas en los intereses nacionales para buscar las opciones conducentes a superar las dificultades, sin presiones externas ni intervenciones indebidas.

Por eso nos asombran las visitas sin resultados de Asfura: al presidente Donald Trump, quien no lo recibió en la Casa Blanca, sino en Mar-a-Lago; luego Trump le advirtió que no lo atendía como mandatario y no hubo respuesta positiva a las peticiones de no devolver a los migrantes hondureños y de enviar inversionistas a Honduras. En lo que coincidieron es en ponerse de acuerdo en la revisión de las leyes hondureñas. Las misiones que han llegado son militares, no de funcionarios que vienen a ver en qué nos auxilian.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Luego visitó a Netanyahu. El primer ministro está en dificultades por la guerra contra Irán, está acusado de genocidio por la Corte Internacional Penal y le han emitido orden de captura, tiene una fuerte oposición a la continuación de la guerra y siguen ocurriendo los desalojos violentos de los palestinos en Cisjordania y en Gaza.

Después acude a Zelensky, quien igualmente está en dificultades por la guerra con Rusia, que está perdiendo. Hace redadas para reclutar por la fuerza a los ucranianos, tiene también una fuerte oposición interna, los Estados Unidos presionan para que llegue a un acuerdo de paz, enfrenta serios aprietos económicos con su ejército diezmado y con una cantidad enorme de bajas en los combates, busca reclutar mercenarios (podría ser ese su interés por Honduras) y carece de legitimidad por no convocar a elecciones.

Esta visita contradice el deseo de Trump de lograr la paz para presentar un logro en las elecciones. Estas visitas no ayudan.

No estoy abogando porque nos enfrentemos a los Estados Unidos, pero creo que es el momento de diversificar nuestras relaciones diplomáticas para encontrar nuevas ofertas de seguridad y cooperación y de negociar con mejores ventajas. No podemos aceptar que nos impongan con quién ser amigos.

Cuba, por ejemplo, está asediada al máximo con un bloqueo que viene desde los inicios de la revolución cubana. Cuba no representa una amenaza para los Estados Unidos ni para Honduras, pero los Estados Unidos no perdonan cambios en sus narices y mantienen esa hostilidad con acciones de destrucción y muerte sin recibir las sanciones de los organismos internacionales de la ONU.

Cuba no ha hecho ningún daño a Honduras, ni es nuestro enemigo como para presentarle una actitud hostil. Fueron los primeros en acudir en auxilio nuestro cuando el Fifí y también cuando el Mitch y los huracanes gemelos. Nos han apoyado con médicos especialistas con una gran labor con los hondureños.

Defender la independencia, la soberanía y la autodeterminación de Cuba es defender los principios básicos de la relación entre las naciones. Es defender nuestra propia soberanía nacional para dirigirnos hacia el progreso abarcador de todos los hondureños.

Es verdad que las drogas son el principal flagelo de estos países pobres, pero también no deja de ser el sustituto del pretexto para la intervención que antes representaba el comunismo.

No necesitamos una relación de sumisión, sino de tú a tú, de verdaderos amigos, una relación mutuamente ventajosa en la que se nos respete como nación libre, soberana e independiente.

Eso solo es posible si elegimos libremente a los amigos en defensa de nuestros intereses y no los de otros.