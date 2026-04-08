¿Quo vadis, humanitas?

Imagina por un momento que despiertas dentro de cincuenta años. Los enfermos ya no existen porque los cuerpos se editan como software. La muerte es un error que la tecnología ha aprendido a parchear. Tus recuerdos están respaldados en la nube. ¿Sigues siendo tú o eres otra cosa?

Esta no es la sinopsis de una serie distópica al mejor estilo de “Black Mirror”, de Netflix. Es el escenario que la Comisión Teológica Internacional acaba de diseccionar en un documento que lleva por título una pregunta escalofriante: “Quo vadis, humanistas?”, es decir, ¿Hacia dónde vas, humanidad? Publicado con el visto bueno del papa León XIV el 9 de febrero de 2026, el texto no es un manual de miedo, sino una llamada de atención. Y viene con una certeza incómoda: la tecnología ya no es solo una herramienta. Se ha convertido en nuestro “entorno de vida”.

El documento distingue entre dos corrientes que a menudo confundimos. Está el transhumanismo, ese sueño de ingeniero que promete borrar el envejecimiento y la muerte con chips y biotecnología. Y luego está el poshumanismo, más radical, que directamente niega que exista algo llamado “naturaleza humana” que merezca la pena conservar. Su futuro es el “cyborg” (alguien que ha fusionado su cuerpo con dispositivos electrónicos para volverse más fuerte, más rápido o inmortal). La frontera disuelta entre carne y algoritmo.

¿Y la Iglesia qué? Bueno, no viene a decir “apaguen las computadoras”. Viene a recordar algo que estamos a punto de olvidar en nuestra carrera por el rendimiento: que la vida humana es, ante todo, un don, no un proyecto de ingeniería.

El texto es especialmente agudo al analizar cómo la inteligencia artificial está cambiando lo que significa “conocer”. Porque hoy delegamos el pensamiento en algoritmos, confundimos acceso a datos con sabiduría y buscamos reconocimiento en forma de “likes” en lugar de hacerlo en el rostro concreto del otro. El riesgo, advierte el documento, es una “cultura de la amnesia”: un presente sin pasado que, por tanto, tampoco tiene futuro.

Y aquí aparece la voz del papa León XIV. Desde los inicios de su pontificado ha dejado claro que la IA no es neutral. En un mensaje para la cumbre “AI for Good” de 2025, advertía: aunque la IA puede simular el razonamiento humano, no puede replicar el discernimiento moral ni la capacidad de forjar relaciones genuinas. No es un dato menor: el papa ha llegado a pedir a los sacerdotes que no usen IA para preparar homilías, porque la fe no se genera, se comparte.

Pero el cristiano no es alguien que rechace la tecnología, sería absurdo. La postura que propone la Iglesia es más sofisticada: se trata de discernir, no de demonizar. Y es que no todo lo técnicamente posible es humanamente sensato. Por ello el criterio no debe ser la eficiencia, sino el bien común. Y especialmente, la mirada a los pobres, a los que el sistema tiende a considerar “descartables” si no optimizan su rendimiento.

El documento lanza una idea poderosa. El transhumanismo persigue una inmortalidad técnica. El cristianismo anuncia una inmortalidad por amor. Y hay algo que ninguna inteligencia artificial podrá jamás replicar: la entrega gratuita de una vida que se da por otra.

Por eso, ante la pregunta “¿Hacia dónde vas, humanidad?”, la respuesta de la Iglesia es clara. Caminamos con la tecnología, sí; pero sin perder el alma. Porque el futuro no es “cyborg”, es comunión con Dios.