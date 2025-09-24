Productividad media

En los últimos cincuenta años, las cosas han empeorado visiblemente. Solo ha crecido la población y el Gobierno. Pasamos de 2.5 a 10 millones. Los burócratas eran 9,456. Ahora más de 275,000 empleados. Es constatable la incapacidad de nuestra sociedad económica para producir bienes y servicios suficientes para una existencia digna de la totalidad de los hondureños y para exportar a los mercados internacionales, obteniendo los dólares para asegurar los pagos inevitables en la compra de bienes que no producimos, y para respaldar nuestra moneda.

En vez de crear una burguesía nacional, que amplíe el mercado interno, el discurso político privilegia el ataque a las familias exitosas -la mayoría descendientes de inmigrantes- y el sistema educativo, en vez de fomentar la creatividad y la competencia para buscar lo mejor para el país, celebra la mediocridad, y nos han terminado por convencer a casi todos de que la solución de los problemas del país se logrará si repetimos lo que los fracasados han hecho en Cuba y en Venezuela. O que haciendo desfiles con muchachas que muestran sus virtudes físicas y llenan de orgullo a sus familiares tendremos las soluciones garantizadas.

El liderazgo en este período es inferior al de la generación de Villeda Morales. La mayoría de los gobernantes civiles después de que terminó la última aventura de los militares ha sido mayoritariamente mediocre. Fuera de Azcona, Callejas y Maduro, nadie nos llena de orgullo. El primero inició las maquilas -el único respiro económico que hemos tenido-; el segundo construyó la Fiscalía General, y el tercero, estabilizó la economía, después de que se lograra la condonación de la deuda por Flores. El resto, indolentes e inútiles. Los peores gobernantes de este medio siglo de ese período Mel, JOH y Xiomara Castro.

El que hayamos tenido tan malos gobernantes significa que los electores han escogido mal y porque tienen unos partidos que no son lo mejor. Y que el sistema educativo universitario no ha podido producir una masa crítica necesaria para que el país descubra sus falencias y haga un compromiso para salir adelante. Todo ha sido un juego de insustancialidades: “revolución del trabajo y la honestidad”; el “cambio”; “la revolución de la dignidad”; “la nueva agenda”; “la refundación”, y el “poder ciudadano”. Palabras que se ha llevado el viento y por las que nadie exige resultados.

El pueblo sigue perdiendo calidad cada día que pasa, porque el sistema educativo no tiene entre sus metas mejorar su capacidad crítica. Elige a los peores, a los oportunistas, a los mentirosos y a los “bonitos” desconocidos.

Al final del día, lo peor es la capacidad individual para mejorar la productividad; es decir, lo que produce en promedio cada uno en una hora se reduce; en vez de crecer. No solo tenemos fama de haraganes, sino que lo somos. Especialmente porque aquí se critica a los trabajadores eficientes, a los exitosos y se exalta a los mediocres.

En Estados Unidos y Europa, los hondureños tienen una productividad superior que en Honduras. En la industria bananera trajeron gringos, salvadoreños, jamaiquinos y cubanos porque los hondureños no querían trabajar. Ahora, todos quieren seguir a Mel para que les dé una “chamba” en el Gobierno, convertido en una carga insoportable.

Los chinos continentales que construyen el Hospital del Sur lo han entendido. Traen obreros entrenados y capataces chinos porque son más trabajadores y de elevada productividad. Que trabajan en silencio, se mueven con eficacia y dan resultados tangibles.

Los pueblos del país, que tienen más pobreza, es porque su productividad no se ha incrementado en la velocidad de sus necesidades.

El sistema universitario no estudia estas cosas. Hace ferias y mojigangas. ¡Qué pena!