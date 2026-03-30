Por salud mental

Finalmente, está sucediendo. Los dueños de las grandes plataformas digitales, los que no pusieron atención a las amenazas de sanción por no restringir su contenido explícito a menores de edad, ahora se están viendo obligados a pagar sumas inmensas de dinero; las últimas noticias hablan de hasta 375 millones de dólares por daños y perjuicios. Pero muchos son de la opinión de que no solo ellos, estos empresarios negligentes, son culpables por lo que está pasando.

Una de las acusaciones más graves (luego de la de provocar el suicidio infantil y juvenil, claro) es la de la adicción de los menores a las redes sociales. Pero es que los padres son los principales responsables aquí. Y seguramente se vienen más cosas al respecto del cuidado de los niños y adolescentes.

En tiempos pasados, los adultos prácticamente podían hacer lo que quisieran con ellos; hoy las cosas han cambiado: las leyes los protegen tanto de agresiones físicas como emocionales y, cuando se trata de estas últimas, si las redes sociales les hace mal, más temprano que tarde, los padres de alguna manera deberemos tomar cartas en el asunto.

Algunas radios en Estados Unidos ya están emitiendo comerciales del tipo “Si tu hijo sufrió ansiedad, depresión, adicción o cualquier otro daño emocional por redes sociales, podría tener derecho a compensación”. Esto por la cantidad de demandas que se están dando ahora mismo en territorio estadounidense en las que tanto padres como escuelas aseguran que estas plataformas han creado algoritmos adictivos, contribuyendo a crear trastornos mentales graves en los menores, los cuales a su vez provocan en ellos crisis de ansiedad, tristeza prolongada, retraimiento e incluso autolesiones.

Y hablando de la radio. Inmediatamente luego de ese anuncio del que hablo, la radio tocó una canción muy linda de James Blunt: You ´re beautiful. Noté (una vez más) que era la versión “limpia” de ella. Y recordé cómo en nuestros países latinoamericanos esa misma canción se escucha al aire con “la palabra F” en todo su esplendor.

Algo que siempre me ha parecido indignante; que mientras las leyes de los países del primer mundo pongan cuidado en regular estas cosas, en nuestros países ni quien se entere ni a quién le importe que los niños vayan en el carro con sus padres por ejemplo, y de repente escuchen aquellos palabrones de la boca de artistas como Rihanna, Justin Timberlake, o Radiohead, como si fuera de lo más normal cuando a estos mismos artistas se les obliga a grabar una versión de la misma canción sin las respectivas palabrotas, precisamente porque la Comisión Federal de Comunicación se encarga de restringir la emisión de contenido obsceno o indecente en horarios tempranos que es cuando hay audiencia infantil, precisamente.

Y ni qué decir del otro género de moda; ocuparía tres artículos completos para analizar el daño mental ocasionado por él, y no solo a los más pequeños.Y ya que finalmente está sucediendo que se está regulando el contenido nocivo para los niños, esperemos que esto poco a poco se extienda a la radio y a la nueva música, que no se quede únicamente en las redes sociales. Por la salud mental de todos.