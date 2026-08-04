Pagar por trabajar

Muchos emprendedores arrancan con la idea equivocada de que la única manera de abrirse paso en el mercado es regalar su trabajo. Nos metieron en la cabeza que, para ganarnos la confianza de un cliente, hay que empezar cobrando una miseria, regalando asesorías o aceptando pagos simbólicos con la promesa de que "después vendrán proyectos más grandes". Pero, seamos honestos: en San Pedro el comercio es agresivo y no perdona; regalar su esfuerzo no lo posiciona como una persona servicial, sino que lo califica, desde el día uno, como el proveedor barato al que nadie toma en serio.

Es verdad que, cuando se está empezando, hay que salir a ganar clientes y construir reputación, pero bajar los precios hasta el suelo es la peor estrategia para lograrlo. Para ganarse a un cliente no hay que regalarle el producto; hay que entregarle garantías, ofrecerle un servicio impecable, resolverle el problema más rápido que la competencia o darle una prueba controlada de su trabajo.

Atraer gente regalando el trabajo solo lo llena de oportunistas, de esos que exigen como si pagaran millones y nunca quedan satisfechos, pero que, al primer lempira que usted les suba, se irán a buscar a otro que vuelva a regalarse. Cobrar lo justo desde el primer día no es soberbia, es criterio. Usted no está pidiendo un favor ni vive de la caridad de nadie: ofrece un servicio que a la otra parte le genera valor, tiempo o dinero.

Trate a quien tiene enfrente de igual a igual, de empresario a empresario, y elimine de su vocabulario ese lenguaje tímido. Presente su propuesta con convicción, dejando claro el problema que resuelve y el precio exacto que cuesta esa solución. Para construir un negocio sólido, aprenda a ganar clientes por la calidad y el cumplimiento, no por el remate de sus tarifas.

Sostenga su precio con carácter y dígale "no", sin pena, a quien solo busca aprovecharse. Es mil veces preferible cerrar dos contratos bien cobrados con personas que respetan su labor que andar corriendo detrás de diez clientes que le quitan la paz, le desgastan la salud y, al final, le dejan la bolsa vacía.

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Deje de buscar clientes que busquen regalos; busque clientes que tengan con qué pagar soluciones.