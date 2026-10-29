El 20 de octubre de 2026, la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA) lanzó a las 4:41:03 hora local el cohete H3 número 10, con la sonda de Exploración de los Satélites Marcianos (MMX, por las siglas Martian Moons eXploration) a bordo, desde el Centro Espacial de Tanegashima, en la prefectura de Kagoshima.

Aproximadamente 1 hora, 11 minutos y 13 segundos después, la sonda fue situada en la trayectoria rumbo a Marte, culminando el lanzamiento con éxito. Para el cohete H3, se trata del tercer éxito consecutivo.

La MMX es una sonda diseñada para llegar a Fobos, una de las lunas de Marte, con el fin de recoger y traer a la Tierra muestras de su superficie. Se prevé que la nave llegue en agosto de 2027.

Fobos y Deimos son dos satélites diminutos si se comparan con nuestra Luna. Fobos presenta una forma irregular, tiene una dimensión máxima aproximada de 27 kilómetros y está cubierto de cráteres.

La misión transporta a Idefix, un pequeño vehículo desarrollado conjuntamente por el Centro Aeroespacial Alemán (DLR) y la agencia espacial francesa (CNES), con una masa aproximada de 25 kilogramos.

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La sonda MMX permanecerá tres años en el sistema marciano realizando estudios científicos exhaustivos de Fobos y Deimos desde una órbita cuasisatelital. En 2029 desplegará el rover Idefix para analizar el terreno y en 2030 ejecutará dos contactos con la superficie de Fobos para recolectar muestras.

Su regreso a la Tierra está programado para 2031, año en el que liberará una cápsula con las muestras para que sea recuperada en una zona desértica de Australia. Los esperados 10 gramos de polvo y fragmentos rocosos podrían ayudar a reconstruir episodios ocurridos hace miles de millones de años.

En 2031 Honduras tendrá nuevo presidente.