El 4 de agosto de 2026 fue publicado oficialmente por el Ministerio de Defensa el Libro Blanco de Defensa de Japón; se trata del primero publicado bajo el actual gobierno de Sanae Takaichi.

El ministro Shinjiro Koizumi afirma en el prefacio del Libro Blanco que es “imperativo que Japón refuerce y transforme aún más sus capacidades de defensa con un sentido de urgencia y crisis más fuerte que nunca”.

En la región de Asia-Pacífico, “no solo China y Corea del Norte están reforzando sus capacidades militares, sino que también se está intensificando la cooperación entre China y Rusia, y entre Rusia y Corea del Norte”.

Con respecto a China, el Libro Blanco menciona que esa nación está aumentando amplia y rápidamente su capacidad militar, tanto en cantidad como en calidad, lo cual es motivo de preocupación para Japón y la comunidad internacional.

También califica la coordinación estratégica entre China y Rusia como una fuente de preocupación. Asimismo, señala que la creciente cooperación militar entre Corea del Norte y Rusia debería causar inquietud.

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China y Rusia han criticado el nuevo Libro Blanco. China asegura que está comprometida con el desarrollo pacífico y una política de naturaleza defensiva, sin mencionar sus amenazas a Taiwán y otros países de Asia-Pacífico.

China está “intensificando sus actividades” en la región que rodea a Japón. Por su parte, Rusia sostiene que Japón se está alejando de los principios pacifistas. Rusia trata de ignorar su invasión a Ucrania hace 4 años y 6 meses.

Para Corea del Norte, Japón está siendo empujado hacia un camino de militarización. Pero Corea del Norte lanzó un misil balístico hacia el mar de Japón, un día después de criticarlo.

El Libro Blanco de Defensa de Japón expone la “nueva era de crisis”.