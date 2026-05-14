El 19 de febrero de 2026, el presidente Donald Trump ordenó al secretario de Guerra, departamentos y agencias, que iniciaran la divulgación de archivos relacionados con fenómenos aéreos no identificados (UAP) y objetos voladores no identificados (UFO).

El Departamento de Guerra (DoW) publicó el primer lote de 161 archivos, para su revisión y estudio por parte del público (www.war.gov/UFO/), y publicará nuevos materiales de forma progresiva a medida que se descubran y desclasifiquen.

Los archivos corresponden a fechas de incidentes que se han producido en el año 2026 y en el pasado, desde el año 1945. De acuerdo con el DoW, estos archivos han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas.

Uno de los documentos es un extracto del Informe Técnico de la Tripulación del Apolo 11 del 31 de julio de 1969. El Apolo 11 fue la tercera misión tripulada a la Luna y la primera en alunizar astronautas.

El documento destaca tres observaciones: un objeto en la ruta hacia la Luna; destellos de luz dentro de la cabina; y el avistamiento, durante el viaje de regreso, de una luz brillante que la tripulación interpretó como un láser.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, aseguró que la agencia continuará analizando los datos científicos relacionados con estos fenómenos y compartiendo los hallazgos que surjan de futuras investigaciones.

El presidente Donald Trump escribió: “Mientras que las administraciones anteriores no fueron transparentes en este tema, con estos nuevos documentos y videos, la gente puede decidir por sí misma, ‘¿Qué demonios está pasando?’. ¡Que lo disfruten!”.

En Honduras, la pregunta coincide no por fenómenos aéreos no identificados, no por objetos voladores no identificados, sino por los 100 días de gobierno no identificados.