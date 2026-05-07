El 5 de mayo de 1961, Alan Shepard se convirtió en el primer estadounidense en el espacio. A bordo de la nave Freedom 7, impulsada por un cohete Redstone 3, alcanzó los 187 kilómetros de altura, en un vuelo de 15 minutos.

Yuri Gagarin había iniciado la carrera espacial 23 días antes con un vuelo que alcanzó 327 kilómetros de altura y duró 1 hora con 48 minutos, e incluyó una órbita alrededor de la Tierra.

El vuelo de Shepard fue suborbital, pero marcó la entrada de Estados Unidos en la era espacial. Nació el 18 de noviembre de 1923 y en 1947 obtuvo sus alas de piloto. Doce años después acumulaba más de 8,000 horas de vuelo.

De los 508 candidatos a astronautas que se presentaron en enero de 1959, 110 cumplían con los estándares mínimos exigidos por la NASA. De los elegidos, cinco pertenecían a la Fuerza Naval, 58 a la Fuerza Aérea y 47 al Ejército.

Posteriormente fueron seleccionados 32 candidatos para pasar nuevas pruebas, finalizando siete pilotos. Todos ingresaron al Proyecto Mercury y fueron presentados en Washington por el administrador de la NASA, T. Keith Glennan, el 9 de abril de 1959.

Los elegidos fueron Scott Carpenter, Gordon Cooper, John Glenn, Virgil Grissom, Walter Schirra, Donald Slayton y Alan Shepard. A los siete seleccionados se les conoció como los “Mercury Seven”.

Sus edades oscilaban entre los 32 años de Cooper, el más joven, y los 37 de Glenn, el mayor. Shepard era el más alto con 1.80 metros y Grissom el más bajo con 1.70 metros. La media de su coeficiente intelectual era de 136.

El 15 de febrero de 1971, Alan Shepard comandó el vuelo del Apollo 14. Se convirtió en la quinta persona en caminar sobre la Luna y en el primero en jugar golf en la superficie lunar. En 1974 se retiró de la NASA y murió de leucemia el 21 de julio de 1998.

El elegido en Honduras y su gobierno no despegan.