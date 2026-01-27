¡Mujeres únicas!

“Las mujeres han sido hechas para ser amadas, no para ser comprendidas”: Oscar Wilde.

La mujer desempeña un papel fundamental tanto en la familia como en la sociedad, siendo un pilar para el desarrollo cultural, social y económico. La mujer vela por la protección de sus hijos, la educación y formación de valores, y siempre estará lista para promover el desarrollo integral, fomentar la igualdad en los derechos y contribuir a la paz y al respeto.

Hoy en día existen verdades propias acerca de la formación del hombre y la mujer, las cuales se han perdido a través de las culturas y tradiciones del mundo. De igual forma, las mentes y corazones han sido distorsionados tanto en hombres como en las mujeres por no saber cuál es la función de ambos.

Por lo tanto, si una persona no sabe cómo funciona algo o alguien, puede caer en el mal uso o abuso de la vida de las personas. Las mujeres no deben ser vistas como sirvientas personales, esclavas domésticas, subhumanas, propiedades personales, débiles, objetos de satisfacción sexual o inferiores a los hombres. Tristemente, esta realidad existe en muchos casos en la sociedad.

La realidad es que el propósito de alguien lo determina su naturaleza o diseño. La base fundamental en todo, sea hombre o mujer, es el “AMOR”. “Desde lejos el Señor se le apareció, diciendo: con amor eterno te he amado, por eso te he traído con misericordia”. Jeremías 31:3.

La creación de Dios de la mujer paralizó exactamente su creación del hombre; eso es maravilloso. Las mujeres fueron diseñadas para ser amadas. Todo lo que la mujer reciba, lo va a multiplicar y siempre procesan palabras, conciben, inventan y desarrollan planes.

Una mujer puede tener noventa años y decirle a un hijo de setenta años: mi bebé. Ese es el corazón de la mujer. Gracias, mujeres, en su día. Cuiden su sensor emocional y espiritual, fuerza y honor.