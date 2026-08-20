Para la Iglesia católica hondureña, agosto es el mes de la familia. ¿Pero qué familia celebramos? ¿La que anhelamos o la que se desangra en las estadísticas? Una de cada cuatro adolescentes hondureñas es madre antes de los 19 años. Esto significa que casi una cuarta parte de los partos en el país corresponden a niñas y adolescentes. No es un simple dato: es una sentencia. Es el rostro de una niñez robada, de un futuro clausurado antes de empezar.

Mientras tanto, en los juzgados, la violencia doméstica late con pulso propio: solo el Juzgado contra la Violencia Doméstica del departamento de Francisco Morazán recibió 2,995 denuncias en 2025. Más de 2,500 mujeres y 400 hombres acudieron a denunciar que el hogar, el lugar que debía ser refugio, se había convertido en campo de batalla.

El amor, ese viejo ideal, se ha vuelto frágil: por cada cinco matrimonios, uno termina en divorcio. Y mientras el tejido familiar se resquebraja, la pobreza aprieta: el 63,8 % de los hondureños vive en ella.

La familia, célula primera de la sociedad, agoniza bajo el peso de la violencia, la precariedad y el abandono. Y en medio de este desierto, la Palabra de Dios irrumpe como un grito.

“El Señor guarda a los extranjeros, sustenta al huérfano y a la viuda” (Salmo 146, 9). Pero hoy, ¿quién guarda al niño que crece sin padre? ¿Quién sostiene a la madre adolescente que carga con un hijo que no pidió?

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El profeta Miqueas lo denunció con crudeza: “He aquí, tú tramas la iniquidad y sobre tu lecho maquinas el mal; al llegar el día lo ejecutas, porque tienes el poder en tu mano” (Miqueas 2, 1). La iniquidad no es solo un pecado individual: es una estructura que devora a los más débiles. El papa León XIV, en su mensaje por el décimo aniversario de Amoris laetitia, recordó que la familia es “el fundamento de la sociedad”, “un don de Dios” y “escuela del más rico humanismo”. Y en su discurso al Pontificio Instituto Juan Pablo II, advirtió: «La calidad de la vida social y política de un país se mide, en gran parte, por la manera en que permite a las familias vivir bien, disponer de tiempo para sí mismas y fortalecer los vínculos que las unen».

En una cultura que exalta la productividad sobre el amor, “urge devolver tiempo y espacio al amor que se aprende en la familia”.

Pero en Honduras, las políticas públicas parecen ignorar esta urgencia. No hay tiempo para el amor cuando se lucha por el pan. No hay espacio para el vínculo cuando la violencia lo quiebra todo.

Ante esta radiografía que duele, la Iglesia no alza la voz para imponer, sino que extiende la mano para invitar. No ofrece recetas mágicas ni consuelos baratos, sino una propuesta encarnada: la de redescubrir que la familia es posible, incluso en la ruina.

Se trata de una invitación a no resignarse, a tejer de nuevo los lazos rotos con la paciencia del amor. No es una carga que añadir a tantas que ya pesan, sino una certeza que compartir: el Evangelio no vino a juzgar el hogar que sangra, sino a habitar sus grietas.

La Iglesia propone, hoy, ser esa compañía fiel que camina al lado de cada familia hondureña, no para decirles lo que deben ser, sino para recordarles lo que ya son en el corazón de Dios.

Porque la familia no es un problema que gestionar: es una promesa que custodiar. Y esa promesa, en Honduras, se nos está escapando entre los dedos.

Agosto es mes de la familia. Pero si no hay justicia, si no hay pan, si no hay seguridad, si no hay amor, ¿qué familia nos queda? Tal vez, solo el eco de lo que debió ser y no fue.