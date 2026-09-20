Mente Sana con La Prensa – III Edición

Mantener una mente sana es fundamental para gozar de una calidad de vida óptima, con miras a disfrutarla plenamente y también pensar en vivir más tiempo. La salud mental afecta directamente cómo pensamos, sentimos y actuamos ante las diversas situaciones de la vida diaria. Es por eso que una mente equilibrada nos permite manejar el estrés, relacionarnos con los demás y tomar decisiones acertadas incluso en los momentos más apremiantes. En esencia, es un pilar esencial para el bienestar general y para alcanzar nuestros objetivos personales y profesionales.

Adoptar estrategias efectivas puede marcar una gran diferencia en la calidad de vida. Una de las formas más eficaces de cultivar una mente sana es practicar la meditación devocional diaria, leyendo y reflexionando sobre el ser interior. Esto incluye también hacer ejercicios de relajación y respiración profunda como en la App de La Prensa que ya la tenemos con Mente Sana y a lo que dedico este artículo de opinión.

La situación de la salud mental en la niñez y juventud hondureña revela una realidad alarmante. Según el Observatorio Nacional de la Violencia de la UNAH, entre enero de 2020 y julio de 2026 se registraron más de 3,000 muertes por suicidio, de las cuales 366 correspondieron a menores de 18 años. Solo en 2026, los datos preliminares señalan 36 suicidios en adolescentes, siendo los de 16 y 17 años los más afectados, con un 52.7 % de los casos. Los métodos más frecuentes incluyen la asfixia y la intoxicación con plaguicidas, lo que refleja tanto la vulnerabilidad emocional como el acceso a medios letales. Factores como la depresión, la ansiedad, el ciberacoso y la presión social están apareciendo a edades cada vez más tempranas, lo que exige fortalecer programas de prevención y atención en salud mental, especialmente en comunidades con menor acceso a servicios especializados.

En la encrucijada actual, las personas y en especial los niños y jóvenes. navegan por un complejo laberinto de cambios emocionales, sociales y físicos. Encontrar fuentes para la salud mental floreciente y mantener la mente sana es un faro indispensable en medio de esta vorágine, que permite guiarlos hacia el bienestar y la plenitud física y espiritual.

En este contexto, el Diario La Prensa, el de mayor circulación en Honduras, ha lanzado la tercera edición de “Mente Sana”, un programa innovador y educativo que busca promover la salud mental y el bienestar emocional de niños, jóvenes y adultos en la sociedad hondureña. Los fascículos abordan temáticas cruciales como la depresión, la ansiedad, el déficit de atención e hiperactividad y la adicción a las pantallas, y cuentan con el aval de reconocidos profesionales de la psicología Claudia Avilez, Josías Guzmán y el presidente del Colegio de Psicólogos en Cortes el Master Rafael Mejía Perdomo, quienes se han pronunciado a favor de esta iniciativa. Estos materiales serán compartidos especialmente con docentes y estudiantes en zonas de mayor vulnerabilidad social, bajo la supervisión de expertos, garantizando así un enfoque responsable, humano y sensible en la formación de una cultura de bienestar integral.

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Esta iniciativa ha sido posible gracias al valioso apoyo de la empresa privada y de instituciones comprometidas con el bienestar social. Entre ellas destacan Diunsa, Supermercados Colonial, Camas, World Vision, Camas Royal Excell, la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, la Secretaría de Educación, el Colegio de Psicólogos de Honduras, la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) y Metro Cinemas. Su respaldo demuestra que la unión entre el sector privado, la academia y las organizaciones sociales puede generar un impacto positivo y duradero en la formación de una sociedad más consciente y saludable.

Bajo el liderazgo editorial de Tania Corona, el objetivo primario de los fascículos es que los docentes dispongan de recursos didácticos adecuados para abordar estas temáticas en el aula de manera efectiva, humana y sensible. Se trata de ser parte de la solución y no quedarse viendo el problema, una gran iniciativa que merece reconocimiento y gratitud en nombre de los padres de familia.

Las sagradas escrituras nos recuerdan en Proverbios 22:6: “Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él”. Este consejo es más vigente que nunca, pues como padres podemos descuidar la instrucción de los hijos y perder algo tan valioso como el tiempo, si no cultivamos en ellos una mente sana, sabia e inteligente.

Mis mejores deseos a Mente Sana de Diario La Prensa y a todos los aliados que han hecho posible esta tercera edición. Que este esfuerzo conjunto inspire a más instituciones y familias a valorar la salud mental como un pilar de la vida.

Recuerda: “Apártate del mal, y haz el bien; Busca la paz, y síguela” – Salmos 34:14

Salud y éxitos en la vida.