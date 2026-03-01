Los puertos del Pacífico: Amapala y Henecán

El desarrollo portuario del Atlántico hondureño ha seguido una línea bastante clara a lo largo del tiempo. En Puerto Cortés contamos con un puerto de categoría regional que no solo tiene capacidad para servir a Honduras, sino que también ofrece servicios portuarios del Atlántico a nuestros tres vecinos inmediatos.

Este puerto se ha consolidado como el más importante de la región en la costa norte del país, convirtiéndose en un centro logístico vital para el comercio internacional.

Adicionalmente, Honduras dispone de una buena bahía en Puerto Castilla, que históricamente ha funcionado como un puerto complementario y que, por sus condiciones naturales y de ubicación, posee un enorme potencial para desarrollarse a futuro como un nodo estratégico en el Caribe.

En contraste, en el Pacífico la situación ha sido distinta. Por razones de historia, geografía y forma de desarrollo del país, no se ha logrado concretar un desarrollo portuario de la misma magnitud.

El puerto de Henecán, en San Lorenzo, ha representado un paso hacia el aprovechamiento del litoral sur, pero su infraestructura, calado y capacidad no han alcanzado todavía el nivel requerido para convertirlo en un verdadero eje de competitividad regional.

Esto implica que el potencial logístico del golfo de Fonseca se encuentra aún subutilizado y que Honduras no ha podido aprovechar plenamente la posición estratégica que le brinda tener salida directa al océano Pacífico.

Este rezago merece un grado de atención y estudio especial.

En el Pacífico existen oportunidades similares a las del Atlántico, ya que, por motivos de geografía y accesos marítimos, ninguno de nuestros dos vecinos inmediatos cuenta con puertos con ventajas competitivas a nivel regional.

Honduras, por lo tanto, podría desarrollar una capacidad portuaria que también atendiera parte de las necesidades de estos países.

Es necesario ir hasta Costa Rica o Guatemala para encontrar puertos del Pacífico que reúnan condiciones similares de eficiencia a las que ofrece Puerto Cortés en el Atlántico.

Dentro de esta lógica, Honduras dispone de dos principales ubicaciones posibles: Amapala y Henecán.