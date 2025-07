Las meriendas saludables

En el artículo “La importancia de promover la alimentación saludable” planteaba que una de las causas de problemas de salud y degradación de la calidad de vida en el siglo XXI es la mala alimentación.

Recordemos que a diferencia de lo que ocurría generaciones atrás, cuando era difícil para las personas adquirir suficientes alimentos con suficiente contenido calórico y de nutrientes para sostener la vida, esto se debe a la forma en que se ha desarrollado la industria alimentaria. Es un resultado del progreso, y se requerirá progreso adicional para revertirlo. En ese artículo les prometí que iba a compartir mi experiencia en la empresa en que participo (rubro inmobiliario), donde brindamos meriendas saludables en el trabajo. La dieta de los trabajadores de la construcción es notoriamente desbalanceada, ya que requieren mucha energía y facilidad de ingesta, primando mucho los procesados (panes, frescos, churros, etc.). Hacer un mandato de venta para las cafeterías de vender frutas no sirve de mucho, ya que por perecederas y orgánicas se les hace más difícil el almacenaje y manejo de inventario. Se tuvo que recurrir a una dotación directa de parte de la empresa. Se les garantiza una fruta diaria por persona, variándolas entre las tres que no requieren preparación adicional: mandarina, manzana y banano. Estas se compran en las cantidades requeridas y se reparten en lugares centrales para facilitar que todos las reciban. La dotación de agua potable abundante, accesible y gratuita es otro elemento. Esto reduce el consumo de bebidas procesadas para saciar la sed, reduciendo considerablemente la ingesta de azúcares superfluas. Con un costo moderado tienen un beneficio importante en la calidad de vida y la salud de los trabajadores. Esto no es suficiente. Necesitamos intervenir en las cafeterías para incentivar que haya más variedad y elementos naturales en la alimentación. Se debe exigir que las compras a cada proveedor incluyan un porcentaje cada vez mayor de variantes más saludables, con menos azúcares o menos procesamiento. Adicionalmente, incentivar los puestos de venta de frutas y verduras en el sitio, para garantizar que haya variedad de oferta.

Luego presentaremos los temas que se pueden debatir a nivel de opinión pública o legislación para hacer mejoras en un tema que concierne a la salud y el bienestar de todos.