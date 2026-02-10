Las ferias más largas

Una de las ferias más emblemáticas de Honduras es la de Ilama, Santa Bárbara, por el simbolismo de sus actos, además de ser una comunidad marcada por creencias espiritistas y conservar las más antiguas y pintorescas tradiciones.

Los festejos, en honor a la Virgen de Lourdes, comenzaron el primero de febrero con la celebración del mítico Guancasco, y culmina hasta el próximo jueves 12 en medio del estallido de la cohetería, los solemnes oficios religiosos, la música de los conjuntos populares en los alrededores del templo y el mercadillo de artesanías y comidas típicas, entre tantos atractivos que embelesan a los visitantes.

Los más acuciosos tratan de sondear el enigma histórico sobre la Cruz del Perdón, que parece retar al tiempo frente al templo católico. Su nombre es contradictorio porque al pie de tal monumento cayeron abatidos, injustamente, los hermanos Doroteo y Cipriano Cano, el 4 de abril de 1843, luego de haber sido acusados, por los vecinos, de cometer actos de brujería.

Pero resulta que el trasfondo de esa ejecución era otro: ambos fueron aguerridos soldados que acompañaron al general Francisco Morazán en sus batallas contra los sectores conservadores y oscurantistas que se oponían a la separación del Estado y la Iglesia.

En esos recorridos al lado del héroe aprendieron técnicas desconocidas para mejorar sus cultivos. Para el caso, implementar novedosos sistemas de riego, pero el cuchicheo popular retorcido por la ignorancia era que con su hechicería los hermanos Cano atraían hacia sus parcelas las nubes cargadas de agua.

Décadas después, José María Tobías Rosa encontró en el archivo municipal de Ilama el documento que relataba el fatal acontecimiento. En él se inspiró Ramón Amaya Amador para escribir su obra “Los brujos de Ilamatepeque”. Ilama es uno de los pueblos indígenas más longevos de Honduras pues su fundación se remonta a 1480 y su municipalización, a 1750.

Entretanto, su feria patronal es una de las más prolongadas de Honduras, tanto así que cuando una eventualidad se excede en duración se dice, en el argot catracho: “es más larga que la feria de Ilama”.

El calificativo bien puede aplicarse a la cadena de actos de corrupción que crecen paulatinamente, alentados por la impunidad. Veamos nada más la reciente “feria” que hicieron funcionarios del gobierno anterior con los fondos de Sedesol o la repartición de plazas médicas que se recetaron, como premios de un torneo festivo, burócratas del Ministerio de Salud antes de dejar sus cargos.

La pregunta ahora es: ¿en el nuevo gobierno también reinará la impunidad?