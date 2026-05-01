La riqueza que no cabe en una cuenta bancaria

Vivimos en una época donde el éxito suele medirse en más ingresos, propiedades, reconocimiento o expansión.. Y aquí, si bien, la prosperidad material representa esfuerzo y capacidad de construcción, es también una expresión legítima del deseo humano de crecer y de dejar huella. El desafío aparece cuando olvidamos que toda riqueza exterior necesita una raíz interior que le dé sentido.

Esta semana, un informe global revela que el número de billonarios en el mundo podría pasar de 3,100 a cerca de 4,000 en los próximos cinco años, lo cual refleja no solo el crecimiento de grandes patrimonios, sino también una transformación profunda en la forma en que el mundo concentra valor y siento que, más allá del dato económico, esta noticia nos invita a una reflexión más íntima, porque cuando logramos construir tanto afuera, vale la pena preguntarnos ¿Qué estamos fortaleciendo dentro de nosotros?

Porque la abundancia material encuentra su mayor fuerza cuando está acompañada de conciencia. Tener recursos, construir patrimonio y aspirar a una vida próspera puede ser una forma de expansión profundamente valiosa cuando nace desde el propósito y no únicamente desde la necesidad de llenar vacíos invisibles. La pregunta no está en cuánto tenemos, sino en la relación que construimos con ello.

Hay personas que convierten su éxito en una plataforma para servir, inspirar y transformar, entendiendo que la riqueza también puede ser una forma de honrar los dones recibidos. Pero hay también quienes descubren, en medio de grandes logros, que la paz sigue siendo una conversación pendiente con ellos mismos.

Por eso, tal vez el verdadero desafío está en comprender para qué queremos aquello que perseguimos, porque cuando el crecimiento económico camina de la mano con la coherencia personal, aparece una prosperidad mucho más completa y el alma encuentra plenitud cuando lo que construimos refleja lo que verdaderamente valoramos.

No dudo en ningún momento, y lo digo en todos los escenarios posibles, que la prosperidad más poderosa se expresa cuando podemos disfrutar lo alcanzado sin perder nuestra esencia y gracias a ello vivimos con la tranquilidad de dormir en paz, en la libertad de elegir desde la conciencia, en la posibilidad de compartir desde la gratitud y en la certeza de saber que nuestro crecimiento también genera bienestar alrededor.

Quizás la verdadera abundancia consiste en lograr que lo que construimos afuera honre plenamente lo que somos adentro, porque, al final, la existencia siempre nos devuelve la misma pregunta: qué hicimos con aquello que recibimos. Y tal vez ahí aparece la forma más elevada de riqueza y es aquella que no solo transforma una cuenta bancaria, sino también la huella que dejamos en el mundo.

Dios es amor, hágase el milagro.