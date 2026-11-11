¡La grandeza que transforma a las naciones!

“El propósito de la vida humana es servir y mostrar compasión y voluntad de ayudar a los demás”: Albert Schweitzer.

Las personas que están dispuestas a servir escuchan antes de exigir y construyen oportunidades en lugar de levantar barreras. Servir es mucho más que realizar una tarea o cumplir una responsabilidad; es comprender que nuestra existencia adquiere mayor significado cuando contribuimos al bienestar del prójimo.

Es imperativo contar con una generación de líderes que entiendan que brindar dignidad, respeto y oportunidades en el ámbito empresarial y en el servicio espiritual implica servir. La grandeza de una persona se mide no por cuántas personas le siguen, sino por a cuántas logra transformar.

En la arena pública o privada, los cargos terminan, los aplausos desaparecen y los reconocimientos pierden vigencia; pero el bien que se realiza a los demás siempre permanece. Servir no es señal de debilidad, sino una expresión de madurez, carácter y grandeza humana.

Quienes sirven desarrollan empatía, aprenden a escuchar y entienden que el liderazgo en servicio es indispensable para construir instituciones fuertes y saludables, así como sociedades y familias sostenibles. Es el tiempo de no ocupar posiciones, sino de usarlas para producir transformaciones.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Jesucristo estableció este liderazgo: “Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y dar su vida en rescate por muchos”. Marcos 10:45 (RVR60).

Muchos aspiran a las posiciones, el reconocimiento y el poder. Sin embargo, existe una virtud que distingue a los verdaderos líderes: la capacidad de servir.

No nacimos solamente para llegar ni para conquistar una posición; nacimos también para levantar a quien necesita una mano y una razón. El poder puede abrir las puertas, pero el servicio conquista el corazón. Las glorias pasan y los cargos terminan, pero permanece viva cada buena acción.

Quien vive solo para ser servido será recordado por su posición; quien vive para servir será recordado por su legado.