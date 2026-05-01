La dignidad prestada

El 1 de mayo no nació como un feriado decorativo, sino como memoria de lucha. Su raíz está en las movilizaciones obreras de 1886 en Estados Unidos, cuando los trabajadores exigieron la jornada de ocho horas. En Honduras, esa memoria encontró una expresión propia en la historia sindical, especialmente en la huelga bananera de 1954, que abrió camino a conquistas laborales posteriores.

El país tiene una tradición obrera organizada. Sus tres grandes centrales, CGT, CTH y CUTH, han sido referentes históricos del sindicalismo hondureño. Como dato de contexto, en 2017 se reportaban 384 sindicatos activos y entre 2010 y 2017 se registraron 56 nuevas organizaciones sindicales. No es una cifra menor: revela que el mundo del trabajo no es una abstracción, sino una red viva de personas, oficios, sacrificios y demandas. Además, lo que ocurre en Honduras no es aislado: en otros países, las marchas del 1 de mayo también se mezclan con agendas políticas, discursos de gobierno, oposición y disputas ideológicas.

Pero ahí está precisamente la grieta. El trabajador pone la historia; el político pone la vitrina. El trabajador carga la memoria; el político busca la fotografía. El trabajador llega desde la fábrica, la oficina, la maquila, el taller, el campo o la informalidad; el poder llega con banderas, consignas y cálculo. El problema no es que la política mire al trabajador. El problema es que intente ponerse su camisa solo por un día.

También hay una dimensión emocional. Muchos trabajadores hondureños viven cansados, endeudados, anestesiados por la sobrevivencia diaria. A veces ya no se preguntan por qué existe esta fecha; solo agradecen el descanso o miran pasar la marcha como algo ajeno. Esa fatiga facilita que otros ocupen el símbolo y hablen en nombre de una dignidad que no siempre conocen desde adentro.

Por eso, la contradicción del poder es enorme. Quienes desfilan el 1 de mayo deberían recordar que la deuda con el trabajador no se paga caminando entre pancartas, sino garantizando salario justo, empleo digno, seguridad social, respeto sindical y condiciones humanas durante todo el año. El 1 de mayo no necesita ser secuestrado ni administrado por nadie. Necesita ser devuelto, moralmente, a quienes lo hicieron posible: los trabajadores.