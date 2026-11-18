“Porque te hago saber, Sancho, que la boca sin muelas es como el molino sin piedra, y en mucho más se ha de estimar un diente que un diamante”: Miguel de Cervantes Saavedra.

Es una comparación ingeniosa para expresar que lo que parece pequeño e insignificante tiene un valor extraordinario cuando cumple su función esencial; el diamante puede representar riqueza, pero el diente representa funcionalidad, salud y calidad de vida.

La salud en la sociedad se refleja en una sonrisa; detrás de ello hay bienestar, confianza, dignidad y calidad de vida. La labor de los cirujanos dentistas requiere más que un día especial o celebración: requiere el reconocimiento social.

La boca no es un elemento aislado del organismo; su condición influye en la comunicación, alimentación, autoestima y salud en general. La atención oportuna puede prevenir infecciones y aliviar el dolor. Sin embargo, millones de personas enfrentan barreras económicas y sociales para recibir la atención odontológica.

Un buen cirujano dentista no solo debe saber manejar la ciencia y la tecnología; también debe practicar la empatía, saber escuchar al paciente y explicar con claridad los tratamientos, respetar su dignidad y actuar con honestidad. La prioridad no debe ser únicamente el bienestar económico, sino la salud y el bienestar de quien deposita su confianza en sus manos.

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“Sobrellevad las cargas los unos de los otros”. Gálatas 6:2 (RVR60).

En una época marcada por la tecnología, inteligencia artificial y la medicina de precisión, no se debe olvidar que ninguna innovación sustituye la sensibilidad humana.

Cuando se celebra el Día del Dentista, se reconoce a quienes, con ciencia, vocación y servicio, contribuyen a una humanidad más saludable. Porque la sonrisa no tiene precio cuando devuelve la confianza, y el profesional alcanza la verdadera grandeza cuando sabe que detrás de cada paciente hay una persona y una familia que merecen respeto, cuidado y dignidad.

¡Felicidades a todos los cirujanos dentistas!