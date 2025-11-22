La cooperación ciudadana

En Honduras a diario se registran en los medios de comunicación las notas sobre hechos delictivos, sobre todo ahora que los delitos contra la propiedad se han incrementado considerablemente

Paralelamente, se pueden observar las quejas de la ciudadanía ante lo que consideran la falta de respuesta por parte de las autoridades policiales, sobre todo en las principales ciudades del país.

¿Qué pasa realmente? En agosto de 2024, la Policía Nacional logró requerir en San Pedro Sula a varios ciudadanos relacionados con una banda de ladrones y extorsionadores.

El entonces Jefe Regional convocó a una conferencia de prensa para dar a conocer tal acción y a la vez solicitar a la ciudadanía se acercara a las instalaciones policiales, en caso de reconocer a los sospechosos, para que los denunciara, proporcionara su versión de los hechos y realizar otras diligencias necesarias para estructurar los casos que pudieran existir en su contra.

¿Cuál fue la respuesta? A penas una sola persona tuvo el valor de presentarse denunciar y participar del trabajo que realizaban los criminalistas para poder armar un caso.

De los seis individuos requeridos, todos debieron ser enviados a sus hogares debido a la falta de colaboración de quienes en su momento se vieron afectados por las acciones contrarias a la ley de estos personajes.

En la Inglaterra del siglo XIX, Sir Robert Peel, en su búsqueda de un nuevo modelo de policía, estructuró nueve principios que aun hoy día tienen vigencia, dentro de ellos está el de “reconocer siempre que asegurar y mantener el respeto y la aprobación del público significa también asegurar la cooperación voluntaria del público en la tarea de asegurar el cumplimiento de las leyes”.

Desafortunadamente, encontramos que en la sociedad de hoy el interés por colaborar con las autoridades es muy poco, casi inexistente, más pareciera que la sociedad prefiere acomodarse a la situación y que es más seguro escribir en las redes sociales sus quejas, en la creencia que así encontraran una respuesta positiva a sus problemas de seguridad.

En nuestro país debemos entender que la seguridad es responsabilidad de todos y no solo de la policía, fiscales y jueces, cada ciudadano debe sentir propia la responsabilidad de denunciar y colaborar suministrando datos e información útil para resolver cada caso, no se puede claudicar en el tratamiento que se le debe dar a la delincuencia en la búsqueda de esa paz social que tanto anhelamos.