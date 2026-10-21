¡La confianza hay que recuperarla!

“La confianza es el pegamento de la vida, es el ingrediente más esencial para una comunicación más eficaz”: Stephen Covey.

Una nación no se construye únicamente con inversiones, leyes y grandes proyectos; también necesita un liderazgo creíble y confiable.

La confianza es un activo invisible, pero indispensable. En el mundo empresarial, facilita las alianzas, las inversiones y las relaciones duraderas. Como nación, el desafío es fortalecer la legitimidad institucional, fomentar la seguridad emocional en las familias y promover una comunidad que viva conforme a los principios de la autoridad espiritual.

El futuro no depende únicamente de quienes ocupan posiciones de autoridad, sino también de los valores que cada ciudadano decide practicar.

La confianza es uno de los activos más valiosos de la vida humana. No se compra con dinero, no se impone mediante la autoridad ni se construye únicamente con palabras: se demuestra con hechos y se fortalece con el tiempo.

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La confianza se fortalece cuando existe coherencia entre lo que se dice, se hace y se piensa. Cuando una persona se siente segura, puede expresar sus inquietudes y reconocer sus errores. Nadie es capaz de guardar la confidencia legítima si no tiene la convicción de tener motivos, intenciones y propósitos eternos.

La confianza tarda años en construirse y puede perderse en un segundo. Es un tesoro más valioso que el oro. Se construye con seriedad y se fortalece con lealtad.

No se compra ni se exige: se manifiesta con hechos. Aunque el mundo decepcione, el corazón noble permanece firme. Quien aprende a confiar también aprende a edificar, y quien honra la confianza deja una huella de esperanza. ¡Trabajemos todos para recuperar lo perdido!

La confianza es esencial. Protejamos aquello que otras personas depositan en ti. Confiar es dar espacio; honrar la confianza es proteger ese espacio. “Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueve, sino que permanece para siempre.” Salmo 125:1 (RVR1960).