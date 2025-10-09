La carrera inicia: AL y las rivalidades geopolíticas

En el luminoso vestíbulo del Centro Nacional de Convenciones de China (CNCC), la mirada se posa inmediatamente en la gigantesca imagen de la Ciudad Prohibida, en contraste con la arquitectura minimalista. Mide 25 metros de alto y 18 de ancho, y ocupa por completo la pared frontal de la sala. Sin embargo, al observarla más de cerca, queda claro que no se trata de una pintura, sino de una gigantesca pantalla led, la más grande de su tipo en toda la República Popular. La modernidad se une a la tradición. Y en este lugar, en mayo, América Latina se reunió con China. Con motivo de la reunión, en la pantalla led se podía leer en mandarín, inglés y español: «Cuarta Reunión Ministerial del Foro China-Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac)».

Salvo contadas excepciones, todos los ministros de Relaciones Exteriores de la Celac viajaron a Pekín; entre ellos, el ministro de Relaciones Exteriores de Honduras, Enrique Reina. Destacó especialmente la participación de los jefes de Estado de Brasil, Colombia y Chile. El presidente Xi Jinping dio la bienvenida a sus invitados y, más tarde, el ministro de Relaciones Exteriores chino, Wang Yi, dirigió la conferencia. En el contexto de la reunión de los líderes de 20 países, en su mayoría asiáticos, en el marco de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS) hace dos semanas, queda claro que ambas cumbres, a pesar de la heterogeneidad de los participantes, o precisamente por ella, apuntan claramente a la nueva realidad de un orden mundial multipolar. Esto hace aún más interesante la pregunta de cómo encaja América Latina en él. Con más de 650 millones de habitantes, la región tiene casi el doble de población que Estados Unidos y cuenta con recursos naturales inconmensurables. Esto la convierte en un espacio económico muy relevante. Brasil, país de superlativos y la «B» de los países Brics, se encuentra entre las diez economías más grandes del mundo, seguido de cerca por México.

Nueva Ruta de la Seda hasta América Latina. China lleva tiempo reconociendo el potencial de la región. Por lo tanto, para la República Popular es una continuidad habitual que ahora también el jefe de Estado colombiano, Gustavo Petro, haya acordado durante su visita a Pekín la adhesión a la nueva Ruta de la Seda de China. Colombia ha sido históricamente un socio cercano de Estados Unidos. Sin embargo, la relación entre el presidente de izquierda Petro y el presidente estadounidense Donald Trump ha sido tensa en los últimos años.

Otros países llevan más tiempo integrados en la ofensiva económica china. En Perú, en la ciudad portuaria de Chancay, a dos horas al norte de la capital Lima, la empresa estatal china Cosco está desarrollando un puerto moderno. En la inauguración de la primera fase de construcción, Xi habló de «resultados beneficiosos para todos», y su homóloga peruana, Dina Boluarte, terminó su discurso con un contundente “¡Viva China! ¡Viva Perú!”. En perspectiva, China quiere conectar el puerto con la red ferroviaria de mercancías de Brasil mediante una conexión ferroviaria. Esto crearía un corredor de infraestructura completamente nuevo que debilitaría la importancia del canal de Panamá, más dentro de la esfera de influencia de Estados Unidos.

En total, China ha invertido cientos de miles de millones en América Latina en los últimos años y ha concedido créditos. Los proyectos se distribuyen por muchos países y son muy diversos, entre ellos, la construcción de una nueva biblioteca nacional en El Salvador o el desarrollo de una mina de cobre en Ecuador.

¿Qué medidas está tomando la Unión Europea al respecto? La respuesta de Bruselas se llama “Global Gateway”. En el marco de este programa, la UE intenta reducir el efecto de atracción de la Nueva Ruta de la Seda mediante inversiones estratégicas. Se prevé invertir alrededor de 45,000 millones de euros en América Latina hasta 2027. Jutta Urpilainen, comisaria de Asociaciones Internacionales de la UE, resumió la situación ante el Financial Times: “Vivimos en una era de competencia geopolítica”. Existe una lucha de narrativas, pero más aún una “lucha de ofertas”. La UE está haciendo una “oferta” de este tipo muy cerca de las inversiones chinas en Chancay. En Lima se está ampliando el aeropuerto internacional, también con créditos alemanes y con la participación de empresas alemanas. Sin embargo, como reconoce la comisaria, la compleja burocracia y las normas medioambientales y sociales de la UE dificultan que la estrategia de inversión internacional de la UE pueda contrarrestar la iniciativa china.

Históricamente, los países de América Latina siempre se han orientado estrechamente hacia Europa y Estados Unidos, sin duda también debido a capítulos sombríos de su historia. La ola de independencias dio lugar a democracias basadas en modelos occidentales y, además, existían fuertes lazos culturales y económicos con Washington y las capitales europeas debido al idioma, la religión cristiana y las intensas relaciones comerciales. La tragedia es que Occidente necesita hoy más que nunca a América Latina, pero esta ha encontrado en China un socio alternativo que también le ofrece propuestas interesantes. Por lo tanto, solo por el impulso geopolítico, Estados Unidos no puede permitirse perder el control de su “patio trasero”. Además, tanto para Estados Unidos como para los europeos es fundamental tener acceso a los mercados latinoamericanos, ricos en recursos. Las tecnologías sostenibles del futuro y los productos de alta tecnología necesitan precisamente los yacimientos de cobre, litio y tierras raras que se encuentran allí. La región produce cantidades críticas de estas materias primas, por lo que no es de extrañar que la competencia haya comenzado hace tiempo en todos los frentes.

La carrera ha comenzado. El volumen comercial entre China y los países de América Latina se ha multiplicado por veinte en las últimas dos décadas. Aunque al mismo tiempo se ha producido un crecimiento continuo del comercio con Estados Unidos y la UE, China ya ha superado a la UE y se dispone a alcanzar a Estados Unidos en la próxima década. La República Popular ha comenzado por el extremo sur, ya que en México y Centroamérica Estados Unidos sigue siendo el líder indiscutible debido a su proximidad geográfica y a los acuerdos comerciales existentes. Por su parte, para los países del Mercosur, es decir, Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, Europa ha sido durante mucho tiempo el socio comercial más importante. Esto cambió en 2017. Casi diez años después, la República Popular ya no puede ser alcanzada por la UE.