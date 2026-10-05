Invertir en Honduras o extraer de Honduras (I)

Nuestras teorías de manejo de la economía, cuando han existido, han oscilado entre dos posiciones contrapuestas bastante simplistas. La primera ha sido abrir la puerta, en las condiciones más favorables posibles, a cualquier tipo de actor externo que quiera traer recursos al país bajo sus propias condiciones.

La historia nos demuestra que esto ha incluido explotaciones mineras, bananeras y otras que lograron enraizarse por lo menos parcialmente en el país, pero también muchas otras de carácter marcadamente extractivista y de muy corto plazo, como algunas explotaciones madereras y similares.

Esta posición es contrapuesta a otra que mira con suspicacia la inversión o los recursos que vienen de fuera, asumiendo que inevitablemente llegan con el fin de dañar o afectar al país. La verdad es que ambas posiciones, como cualquier modelo simplificado, resultan insuficientes y requieren ser matizadas. Más importante aún, deben ser analizadas desde la óptica de nuestra propia conveniencia nacional.

Lo que a nosotros nos interesa de la relación entre Honduras y las inversiones externas es maximizar el crecimiento de la riqueza, de la producción y del bienestar de nuestros habitantes.

Naturalmente, el objetivo de los inversionistas suele ser maximizar su utilidad y su retorno. Solo cuando ambos objetivos logran encontrarse en un punto razonable de equilibrio es que el proceso de inversión funciona de manera beneficiosa para ambas partes.

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Podemos observar ejemplos extremos de estas dinámicas en el mundo. Tras la independencia, múltiples países africanos quedaron bajo esquemas de carácter neocolonial, donde sus recursos minerales quedaban prácticamente a disposición de las antiguas potencias coloniales por montos exiguos o, en ocasiones, mediante simples sobornos a funcionarios. Estos recursos eran extraídos con mínima participación de mano de obra local, utilizando principalmente personal extranjero que llegaba temporalmente al país, explotaba el recurso y luego lo transportaba hacia el exterior.