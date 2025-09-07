Honduras debe adaptarse a los cambios de la globalización

Comentaba en el artículo anterior que el mundo vive una fase de rápidos cambios globales. Aunque muchos de estos fenómenos parecen recientes, son el resultado de una evolución histórica que ha ocurrido silenciosamente. Hoy, los efectos del cambio son claros, aunque aún no sabemos si serán temporales o permanentes. Lo que sí podemos observar es una transición del internacionalismo hacia el nacionalismo.

La lógica de una derecha e izquierda con intereses transnacionales respondía al modelo globalizante; en la actualidad, vemos a los Estados priorizar intereses nacionales sobre ideologías.

Es fundamental que Honduras comprenda esta transición. Debemos aceptar que las soluciones no vendrán de afuera y que la responsabilidad es nuestra. Por nuestra ubicación y economía, la relación clave sigue siendo con EE UU. Nuestra conexión con Washington es prioritaria.

En este contexto, es clave que los sectores ideológicos revisen sus ideas. La política exterior de Estados Unidos ha reducido su intervencionismo, lo que puede traer ventajas o desafíos. En términos prácticos, esto implica menos injerencia interna y más enfoque en sus propios intereses.

Frente a esta nueva realidad, Honduras debe adaptarse y aprovechar las oportunidades emergentes. En materia comercial, la proximidad geográfica y la integración logística pueden ser ventajas competitivas. En el ámbito migratorio, hay cooperación para más cupos laborales. En seguridad, se espera que continúe colaboración contra amenazas, con mayor esfuerzo nuestro.

El mundo está cambiando, y Honduras debe aprender a navegar estas aguas de manera ventajosa. Debemos afianzar nuestro compromiso con valores como democracia y tolerancia, sin perder el pragmatismo. La clave está en reconocer estas transformaciones y trabajar estratégicamente para generar oportunidades.