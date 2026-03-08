Hacia el desarrollo portuario del Pacífico

El Pacífico le da a Honduras oportunidades similares a las del Atlántico. En ese sentido, el país podría desarrollar su capacidad portuaria.

Tomemos el caso de Amapala (el primer puerto que se desarrolló en el Pacífico hondureño a partir de la década de 1840), que mantiene un papel que no debe subestimarse. Aunque sus limitaciones físicas lo inhabilitan para desarrollarse como un puerto de carga de gran escala, presenta una oportunidad única en el ámbito turístico. La isla reúne condiciones excepcionales para convertirse en un puerto de cruceros en el golfo de Fonseca, gracias a sus bellezas naturales, su historia y su ubicación privilegiada como punto central en la región.

El principal desafío continúa siendo su conexión con tierra firme, que podría resolverse mediante la construcción de un puente, así como la falta de espacio plano para operaciones logísticas. Sin embargo, estas dificultades, lejos de ser un obstáculo, refuerzan la idea de orientar su desarrollo hacia un puerto turístico y no de carga, lo que le permitiría complementar la función de Henecán en lugar de competir con él.

Actualmente, Henecán se encuentra en una encrucijada: aunque cuenta con el potencial de convertirse en un nodo logístico de gran relevancia, requiere inversiones significativas, gobernanza transparente y una visión de largo plazo para poder aprovechar plenamente su posición estratégica.

En conclusión, el desarrollo portuario del Pacífico hondureño requiere un enfoque integral y diferenciado. Henecán debe consolidarse como el eje de carga y comercio internacional, con inversiones en dragado, modernización de muelles y mejor conectividad terrestre, mientras que Amapala puede orientarse hacia el turismo marítimo y de cruceros, aprovechando su atractivo natural y cultural. Solo con una estrategia complementaria, que reconozca las fortalezas y limitaciones de cada ubicación, Honduras podrá equilibrar su infraestructura portuaria y transformar al litoral sur en un verdadero motor de desarrollo y competitividad regional.