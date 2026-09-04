Falsas denuncias misándricas de violencia contra la mujer

Este tipo de falsas denuncias misándricas en contra de la mujer ha aumentado notablemente y, penosamente, en Honduras. En algunos casos, el Ministerio Público, a través de la Fiscalía de la Mujer, las toma como un hecho, sin realizar las respectivas y exhaustivas investigaciones que permitan desestimarlas ante la inexistencia de pruebas fehacientes.

Cualquier cantidad de personas, solo por el hecho de ser hombres, han sido víctimas de esas denuncias falsas, producto del crecimiento de ese fenómeno de la misandria que ataca con hechos adulterados y, en muchos casos, inventados de principio a fin.

Existe la Ley contra la Violencia Doméstica, Decreto 132-97, la cual protege a la mujer en su integridad física, psicológica, sexual y patrimonial; el Código Penal; la Constitución de la República; el Poder Judicial y, en especial, la Fiscalía Especial de Protección de la Mujer. Señalamos que, en estos casos de denuncias falsas por violencia contra la mujer, esta institución no cumple con el espíritu de equidad de la justicia.

Se llega a casos extremos en relaciones laborales y académicas, así como en situaciones relacionadas con la libre expresión del pensamiento, estipulada en la Constitución de la República de Honduras en el artículo 72, que garantiza la libertad de expresión y de emisión del pensamiento sin censura previa. Asimismo, los artículos 78 y 79 de la Carta Magna garantizan la libertad de asociación y el derecho de reunirse pacíficamente, lo que abarca a los estudiantes que participan en manifestaciones de protesta pacífica. Apoyamos y respetamos todas las leyes que protegen a las mujeres. Pero cuestionamos estos casos de falsas denuncias misándricas que, según se sostiene, están perjudicando injustamente a muchos hombres por las acciones de un reducido grupo de mujeres que, desde esta perspectiva, estaría violentando la equidad de género en un país llamado Honduras.