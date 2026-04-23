La tripulación de Artemisa II, en la primera misión espacial que acercó a los seres humanos a la Luna después de más de 50 años, llevó su indicador de gravedad cero a bordo de la nave Orión.

El indicador “Rise” es un peluche que representa a nuestro planeta asomándose por encima de la superficie lunar.

El diseño está inspirado en la icónica fotografía Earthrise (Amanecer de la Tierra).

Christina Koch, la primera mujer en orbitar la Luna, manifestó que el diseño de Rise complació a toda la tripulación debido a que la fotografía, captada en diciembre de 1968 durante la misión del Apolo 8, ha sido de gran inspiración.

Reid Wiseman, comandante de Artemis II, posteó en X: “Es difícil no querer a este pequeño. No puedo dejar a Rise fuera de mi vista...”. Wiseman nunca lo abandonó, y con él a los 5.6 millones de nombres que lleva en un compartimento.

En el caso de la misión Artemis I, lanzada sin tripulación en noviembre de 2022, el indicador que viajó fue una representación de Snoopy vestido con el traje espacial color naranja.

Snoopy realizó oficialmente su primer vuelo al espacio en enero de 1990 a bordo del transbordador espacial Columbia durante la misión STS-32, y en 2019 a la Estación Espacial, donde se encontraba Koch, en el 50 aniversario de Apolo 11.

La primera vez que Wiseman voló al espacio (Expedición 40) a la Estación Espacial en mayo de 2014, el indicador de gravedad cero fue “Giraffiti”, un peluche que la madre de Wiseman le regaló a su hija mayor.

Artemis II es la primera misión en la cual el público participó en la creación del indicador. Rise fue seleccionado entre más de 2,600 propuestas procedentes de más de 50 países. Fue diseñado por Lucas Ye, un niño de 8 años y residente en California. En Honduras, los indicadores están en gravedad cero.