El 8 de abril de 2025, la nave Soyuz MS-27, tripulada por los cosmonautas Serguéi Rízhikov, Alexéi Zubritski y el astronauta de la Nasa, Jonathan Kim, se acopló con éxito a la Estación Espacial Internacional (EEI).

La Soyuz MS-27 llegó a la EEI solo 3 horas y 11 minutos después de ser lanzada desde el cosmódromo de Baikonur (Kazajistán) y dar solo dos vueltas a la Tierra. Los astronautas aterrizaron en Kazajistán la madrugada del 8 de diciembre, después de una misión de 245 días.

El vuelo forma parte del acuerdo de “viajes cruzados”, con tripulantes estadounidenses en las naves rusas y con rusos en las estadounidenses, firmado en 2022 y que se ha mantenido pese a la guerra en Ucrania.

El astronauta Kim declaró: “Lo que más recordaré es el vínculo que compartimos y, tras ocho meses en el espacio, creo firmemente que la mayor cualidad de un astronauta y de un ser humano no es la competencia técnica, la lealtad ni ninguna de las innumerables cualidades que solemos atribuir a los astronautas, sino el amor”.

La Soyuz MS-27 es la primera que permaneció ocho meses acoplada a la ISS en lugar de los habituales seis meses. De este modo, Roscosmos pretende reducir el número de lanzamientos de naves Soyuz de dos por año a tres cada dos años.

La futura estación espacial rusa ROS, situada en una órbita casi polar, también empleará un esquema de rotaciones similar, con tres lanzamientos tripulados cada dos años, aunque se usará la nave Oryol en lugar de la Soyuz.

Rusia planea abandonar la EEI en 2028, por lo que podrá concentrar sus escasos recursos en ROS. Es altamente probable que Rusia mantenga su colaboración en la EEI hasta al menos 2030.

