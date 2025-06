El reto al enviado de la muerte

Hay una extraña historia que habla de un hombre muy trabajador con fama de ser muy creativo. Un día, estando en su oficina, tuvo la visita del enviado de la muerte. Debes acompañarme, he venido por ti. El hombre no perdió la compostura y retó al terrible personaje a intercambiar enigmas. Si yo resuelvo el que plantees, te iras dejándome en paz. Si tu resuelves el mío, me iré contigo.

El enviado de la muerte sonrió seguro de sí mismo. Acepto tu reto, pero yo empiezo poniéndote mi enigma, dime mortal, cuantos vasos se necesitan para vaciar el océano. El creativo pensó por un momento, y enseguida respondió, depende del tamaño del vaso, si es tan grande como el océano necesitaremos uno, si el vaso es de la mitad del océano se necesitarán dos. El enviado se sorprendió de la habilidad de la respuesta. Está bien, ahora es tu turno. El creativo planteó el suyo. En una islita diminuta, hay un hombre subido en la única palmera, abajo está un cocodrilo hambriento, y el mar está lleno de cocodrilos. ¿Cómo puede salir este hombre ileso de ahí? El enviado pensó y pensó, pero no encontraba la solución. El creativo lo urgió con impaciencia. Pero no obtenía respuesta. Finalmente aceptó que no lo sabía, y arropándose en su túnica, se despidió aceptando el trato y desapareciendo en la oscuridad de la noche.

Un compañero de trabajo que se había ocultado, asustado, cuando llegó el enviado de la muerte, abrazó efusivamente al hombre que con su creatividad había vencido en los enigmas. Y le preguntó ¿Cómo sale el hombre de la isla? No lo sé, admitió el creativo pero el enviado de la muerte no pudo resolverlo, y eso fue suficiente.

Por supuesto no es más que una simpática historia que nunca ocurrió. Pero pone de relieve el hecho de que la creatividad es sumamente importante en la vida diaria. En los entrenamientos para directivos Dale Carnegie hemos ayudado a nuestros participantes a resolver problemas y crear oportunidades usando técnicas específicas. Hasta para usar la Inteligencia Artificial, hay un abismo entre ser creativo al utilizarla y no serlo.

LO NEGATIVO: No darle importancia a la creatividad por ignorar cómo funciona.

LO POSITIVO: Saber que hay técnicas específicas y sencillas que desarrollan nuestra creatividad.