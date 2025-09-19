El profesor de tierra adentro

Los profesores y profesoras de tierra adentro son héroes y heroínas anónimas que cumplen con esta noble función de la enseñanza y el aprendizaje en esos lugares remotos, donde tanto los escolares como los docentes recorren a pie esos caminos de subidas y bajadas de cualquier distancia hasta llegar a sus rústicas y sencillas escuelas.

Hay mentores que impartían clases por la mañana a los tres primeros grados, y en la tarde a cuarto, quinto y sexto. Volviéndose más engorroso desde que la primaria ya no son seis años, sino nueve años, para poder obtener el respectivo diploma.

Los estudiantes de tierra adentro se acostumbraron a que los más privilegiados sacaban la primaria en seis años y después se dedicaban buscar trabajo emigrando hacia los municipios cercanos, como las zonas de maquilas, pues, aunque a algunos les interesaba seguir estudiando, solamente hay escuelas y no colegios.

Los sueldos de los docentes de primaria, según el Estatuto del Docente, oscilan entre L10,600 y L15,000, es decir, salarios mínimos, y hay lugares donde los padres de familia pagan los jornales más la alimentación.

Un aproximado de 72,000 maestros hay en el país para atender un promedio de 1.8 millones de estudiantes. Teniendo un déficit de 11,000 docentes en este año 2025. Existen 21,000 centros educativos entre escuelas y colegios públicos.

Hay docentes de primaria privilegiados, como los de las zonas urbanas de las principales ciudades que pertenecen a la “argolla”, de los dirigentes magisteriales y correligionarios de los partidos en el poder.

El pasado 17 de septiembre se celebró el Día del Maestro de todos los niveles educativos que cumplen con impartir el sagrado “pan del saber”. Felicidades a todos y todas y en especial a los que laboran en tierra adentro de un país llamado Honduras.