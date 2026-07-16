El precio de la honestidad

La corrupción no es un accidente; es el sistema operativo de un mundo que ha decidido adorar al dinero. En ese sistema, el profesional cristiano que se niega a doblar la rodilla no es un héroe, es un estorbo. Lo apartan. Lo silencian. Lo dejan atrás, mientras los que juegan sucio celebran ascensos y bonos.

¿Suena duro? Pregúntele al ingeniero que perdió la licitación por no sobornar, o al contable que prefirió renunciar antes que falsificar los informes de resultados. Ellos saben que la cuestión no es si duele, sino cuánto.

La escena se repite en oficinas y despachos de todo el mundo. Mientras los colegas que no dudan en maquillar cifras, traicionar principios o cerrar tratos oscuros ascienden y prosperan, el creyente que intenta vivir conforme al Evangelio se queda rezagado. Es visto como un “ingenuo” o alguien “incómodo”.

Y eso duele. Duele ver cómo el esfuerzo y la rectitud parecen no tener recompensa terrenal. La tentación de doblegarse, de hacer “lo incorrecto” para sobrevivir, se vuelve abrumadoramente real.

Sin embargo, el antídoto contra esta impaciencia no es el éxito fácil. La Escritura nos lanza una advertencia que trasciende el tiempo: “No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán” (Salmo 37,1-2).

No es un consuelo barato; es una certeza espiritual. El que construye su imperio sobre el engaño edifica sobre arena. El sabio nos recuerda: “No tengas envidia de los hombres malos, ni desees estar con ellos... Porque para el malo no habrá buen fin, y la lámpara de los impíos se apagará” (Proverbios 24,1-20). La prosperidad del corrupto es un espejismo.

Pero, ¿cómo resistir la presión cuando el entorno te aplasta? La Iglesia lo ha llamado con claridad. El papa Francisco, en su denuncia profética, ha advertido que “la corrupción es la peor plaga social”, describiéndola como “pan sucio” que alimenta el alma y la corrompe hasta hacerla prisionera de la adoración al dinero. El corrupto, aunque vista traje de Armani, es un esclavo.

Por ello, la lucha no puede librarse con la mera fuerza de voluntad. Hacerlo así solo lleva a la frustración y al agotamiento. El profesional cristiano debe darles a sus valores un sentido de trascendencia. No somos solo trabajadores de este mundo; somos ciudadanos del Cielo insertos en la tierra.

San Juan Pablo II, en Christifideles Laici, nos instó a ejercer el trabajo “con competencia profesional, con honestidad humana, con espíritu cristiano”. Nuestra oficina es nuestro altar; nuestra honestidad, nuestro culto.

Por eso, el mensaje para estos profesionales es uno solo: no desfallezcan. “No nos cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no hubiéremos desmayado” (Gálatas 6,9). La recompensa no es un ascenso o un bono, sino la dignidad intacta y la paz de una conciencia limpia.

La promesa divina es para los que perseveran: “Esfuérzate y sé valiente; no temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo dondequiera que vayas” (Josué 1,9).

Así que, sí, el camino es estrecho y la tentación es feroz. Los corruptos tendrán sus bonos y sus aplausos, pero llevarán también una conciencia vacía y un juicio seguro. Usted, en cambio, está edificando algo que ningún desfalco puede comprar y ninguna crisis puede demoler: su dignidad y su alma.

No se desanime. No se doblegue. Porque la historia no la escriben los que triunfan hoy con artimañas, sino los que permanecen fieles hasta el final. Y ese final, para el que siembra justicia, no es un ascenso en la empresa, sino una acogida en la eternidad. Permanezca firme. Su recompensa está asegurada.