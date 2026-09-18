El límite de la IA

Hay una señal que no deberíamos ignorar: algunos de quienes están construyendo los sistemas de inteligencia artificial más avanzados del mundo también están pidiendo que pongamos límites.

Cuando los propios creadores de una tecnología advierten sobre sus riesgos, escuchar deja de ser prudencia y se convierte en responsabilidad.

La inteligencia artificial puede representar uno de los mayores saltos de nuestra historia. Puede acelerar descubrimientos científicos, transformar la medicina, ampliar el acceso al conocimiento y multiplicar nuestra capacidad para resolver problemas.

Pero una herramienta tan poderosa, sin reglas claras, también puede amplificar nuestras peores capacidades.

Desinformación creada a escala masiva. Suplantación de identidades. Manipulación de elecciones y de la opinión pública. Ciberataques cada vez más sofisticados. Decisiones automatizadas que afectan la vida de millones de personas sin suficiente transparencia. Y, mirando hacia sistemas todavía más capaces, riesgos que ni siquiera comprendemos por completo.

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Por eso me parece significativo que desde la propia industria se esté hablando de supervisión independiente y acuerdos internacionales, incluso tomando como referencia la cooperación que surgió frente a los riesgos de la era nuclear.

No porque una inteligencia artificial sea una bomba atómica. La comparación importante está en otra parte: cuando una tecnología adquiere suficiente poder para generar consecuencias globales, la responsabilidad tampoco puede quedarse exclusivamente en manos de quien la desarrolla.

Regular no significa detener el progreso.

Significa ponerle conciencia.

Durante demasiado tiempo la humanidad ha seguido una secuencia peligrosa: primero inventamos, después utilizamos y finalmente, cuando aparecen las consecuencias, intentamos establecer límites.

Quizás con la inteligencia artificial podamos hacerlo diferente.

Porque la gran pregunta de nuestro tiempo ya no es hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial.

Es si nuestra inteligencia humana será suficientemente sabia para decidir hasta dónde queremos que llegue.

Dios es amor, hágase el milagro.