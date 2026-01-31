El conflicto que no vemos

¿Cuántas guerras atraviesan nuestra mente sin que reparemos en ellas? Creemos tener control: sabemos lo que hacemos, hacia dónde creemos querer llegar y qué pensamos o sentimos. Sin embargo, rara vez identificamos el momento exacto en que dejamos de decidir y comenzamos simplemente a reaccionar, cuando el cerebro activa el modo supervivencia y responde desde el miedo, la urgencia o la emoción primaria.

El militar estadounidense William Lind advirtió en 1989 que los conflictos futuros no se definirían por la superioridad militar, sino por la capacidad de influir en la comprensión de la realidad. Hoy, ese diagnóstico dejó de ser teórico. Se expresa en campañas de desinformación, en polarización social, en rumores que se instalan como certezas y en emociones convertidas en instrumentos políticos.

El filósofo francés Jean Baudrillard lo explicó desde otro ángulo: cuando la realidad es sustituida por representaciones, el conflicto ya no se libra sobre hechos, sino sobre relatos. Ese es el crimen perfecto: no eliminar la verdad, sino volverla irrelevante. En ese contexto, la desinformación no necesita imponerse; le basta con saturar, fragmentar y confundir.

La guerra de cuarta generación opera con una lógica precisa. Primero debilita la confianza. Luego erosiona la credibilidad institucional. Finalmente, fragmenta la cohesión social. El resultado no es un vencedor visible, sino sociedades exhaustas, empresas desorientadas y ciudadanos incapaces de distinguir entre información, opinión y manipulación.

Este fenómeno tiene consecuencias concretas. En el sector empresarial, la desinformación se convierte en un riesgo reputacional y estratégico. En la política, distorsiona la deliberación democrática. En la vida cotidiana, alimenta ansiedad, miedo e incertidumbre permanente.

Por esa razón, recientemente desarrollé en San Pedro Sula, centro industrial y empresarial del país, una conferencia magistral sobre guerra de cuarta generación. El objetivo no fue denunciar enemigos abstractos, sino ofrecer herramientas de comprensión. Porque ninguna sociedad puede defenderse de un conflicto que no entiende.

El desafío ya no es solo verificar datos. Es reconstruir criterios, fortalecer el pensamiento crítico y asumir que la verdad, en este nuevo escenario, requiere una defensa activa. La guerra de cuarta generación no se combate con consignas, sino con conciencia, método y responsabilidad.