El cartel del ciego

Había una vez un hombre ciego que estaba sentado en la vereda, con una gorra a sus pies y un pedazo de madera en el que, escrito con tiza blanca, se leía: “Por favor, ayúdeme. Soy ciego”. Un creativo publicitario que pasaba frente a él se detuvo al notar que en la gorra había apenas unas pocas monedas. Sin pedir permiso, tomó el cartel, lo volteó, cogió una tiza y escribió otro mensaje. Luego volvió a colocar el trozo de madera frente al ciego y se marchó.

Por la tarde, el publicista regresó y encontró que la gorra estaba ahora llena de monedas y billetes. El ciego, al reconocer sus pasos, le preguntó, primero, si había sido él quien había cambiado el cartel y, segundo, qué había escrito en el pedazo de madera. El creativo respondió: “Nada que no fuera tan cierto como lo que decía su mensaje, solo que expresado de otra manera”. Sonrió y continuó su camino. El ciego nunca llegó a saberlo, pero su nuevo cartel decía: “Hoy es primavera... y yo no puedo verla”.

Muchas veces podemos caer en el empecinamiento de intentar resolver una dificultad repitiendo la misma estrategia una y otra vez, mientras esperamos resultados distintos. Sin embargo, es posible que la solución al problema se encuentre en ver el asunto desde una perspectiva diferente. Es cierto que puede existir el miedo a probar métodos nuevos o a sentirnos fracasados al admitir que lo que hemos estado haciendo no funciona en lo absoluto. Pero, la verdadera derrota es quedarnos como estamos, viendo cómo nuestra “gorra” permanece vacía. A Albert Einstein se le atribuye la frase: “Locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes”.

Puede que usted sea un estudiante que no logra mejorar sus notas, un docente que no consigue despertar el interés de sus alumnos, un emprendedor que no logra impulsar sus ventas o un esposo que enfrenta dificultades para llevarse bien con su cónyuge, quizá el cambio que necesita no está en esforzarse más, sino en atreverse a hacer algo diferente y ver su situación desde otra perspectiva. ¡Ánimo! No pierda la esperanza.