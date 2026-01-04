Educación financiera, una responsabilidad colectiva, y el caso Koriun

En Honduras, uno de los problemas más significativos que enfrentan las personas al manejar su dinero es la falta de conocimiento sobre finanzas básicas. Esta carencia no solo conduce a ineficiencias en la administración de recursos personales -como el sobreendeudamiento, la ausencia de ahorros o las inversiones poco productivas-, sino que también limita la capacidad de inversión y el crecimiento económico del país.

Cuando las familias no saben administrar de manera óptima sus recursos, se reduce la base de capital disponible para actividades productivas, lo que a su vez frena el desarrollo del mercado interno y disminuye la competitividad nacional.

La alfabetización financiera es una herramienta esencial para que las familias puedan tomar decisiones responsables y, al mismo tiempo, un pilar para construir una economía más estable y sostenible. Por ello es indispensable que distintos actores sociales y económicos se involucren de manera activa.

La banca y el sector financiero, por ejemplo, tienen un papel clave en este proceso. No basta con ofrecer productos, es necesario que estos sean accesibles, comprensibles y que vengan acompañados de programas de formación que permitan a los usuarios entender sus beneficios y riesgos.

Los medios de comunicación, por su parte, pueden ser un puente poderoso para difundir contenidos educativos claros, prácticos y adaptados a la realidad local. El sector público, más allá de la regulación, debería integrar la educación financiera en el sistema educativo desde los niveles básicos, para que los ciudadanos crezcan con una comprensión sólida de cómo manejar su dinero.

Asimismo, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales pueden contribuir creando programas de capacitación comunitaria y fomentando redes de apoyo que permitan a las personas tomar mejores decisiones financieras.

Uno de los casos más emblemáticos que ilustra las consecuencias de esta carencia fue el de Koriun.